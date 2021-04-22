5 фактів на користь ботулінотерапії, або як перестати боятися красиво старіти

Думаєте, ботокс потрібен жінкам за 40, а потім щомісяця бігати на уколи? Ні, ін'єкції роблять тільки за показаннями, навіть в 18 років і лише раз на рік-півроку

Слова "ботокс" бояться лише ті, хто про нього нічого не знає. В реальності ін'єкції ботокса , призначені за показаннями і виконані кваліфікованим фахівцем, – це магічна ампула для здорової і красивої шкіри. Навіщо взагалі колоти ботокс, з якого віку потрібно починати, як часто роблять ін'єкції і чому не варто боятися ботулінотерапіі – розповіла кандидат медичних наук, лікар ін'єкційних методик омолодження Ольга Аншукова.

Ольга Аншукова Фото: пресслужба

За останні кілька років в beauty-індустрії відбулися вагомі зміни. Для продовження молодості шкіри з'явилася велика кількість різних методик: від самомасажу до різних ін'єкцій, і всі вони, як ніколи, доступними для кожної людини. Але, незважаючи на доступність правдивої інформації про ін'єкційні технології, деякі люди продовжують думати, що ботулінотерапія – це погано. Ця ж аудиторія, як правило, поширює і міфи про ботокс.

Кому і коли рекомендується колоти ботокс

Але ін'єкції ботокса не роблять просто так, запам'ятайте важливі факти, які розвінчують міфи про шкоду ботулінотерапіі:

1. Ін'єкції робляться тільки за показаннями.

2. Бажаючі вдатися до процедури заради профілактики все одно повинні отримати призначення лікаря про те, що ця процедура в їхньому випадку буде виправдана через кілька років.

3. Основна функція ботокса – знизити гіпертонус м'язів, тобто перенапруження. Саме за рахунок зняття надмірної напруги і досягається ефект розгладження зморшок і заломів на шкірі.

4. На ботулінотерапію можна приходити з 18 років. Ботокс – це ліки не тільки від зморшок. Його також застосовують для виправлення асиметрії обличчя або при занадто активної міміці. Так як роль в цьому грає не вік, а генетика, трапитися перша ін'єкція ботокса може і в дуже юному віці. Але це швидше виняток, який підтверджує правило.

5. Більшість людей вдаються до ін'єкцій в найправильніше час, у віці 25-35 років. Багато хто починає замислюватися про бутолінотерапію, коли бачать перші серйозні сліди старіння на обличчі, а саме в 37-40 років. Але в цей період м'язи вже втрачають свій тонус.

Часто зустрічаються ситуації опущення виличної частини брів, щелепи, щік і нижньої повіки. Все це можна виправити, однак робота лікаря потроюється в своєму масштабі, що впливає і на зовнішній вигляд, і на ціну процедури.

А чи правда, що варто лише раз вколоти ботокс, і потім часто робити ін'єкції?

Ні, не правда – один з найпоширеніших міфів про ботокс пов'язаний з періодичністю відвідувань фахівця. Часто страх полягає в тому, що ін'єкції доведеться робити дуже часто. Якщо у вас гарна "м'язова пам'ять", ніж один раз на рік буде достатньо.

При добрій м'язової пам'яті досить колоти ботокс раз на рік Фото: unsplash.com

Найчастіше – звертаються раз в 6-8 місяців. Ну а при ускладненнях у вигляді швидкого скорочення м'язів, що зустрічається у професійних спортсменів або людей з швидким метаболізмом, раз в 3-4 місяці.

Ботулінотерапіі не варто боятися, найголовніше – вибрати професіонала своєї справи. Краще не поспішати і присвятити вибору лікаря достатню кількість часу, щоб бути в ньому впевненим на 100%.

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