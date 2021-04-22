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5 фактів на користь ботулінотерапії, або як перестати боятися красиво старіти

Сьогодні, 09:54

Думаєте, ботокс потрібен жінкам за 40, а потім щомісяця бігати на уколи? Ні, ін'єкції роблять тільки за показаннями, навіть в 18 років і лише раз на рік-півроку

Слова "ботокс" бояться лише ті, хто про нього нічого не знає. В реальності ін'єкції ботокса , призначені за показаннями і виконані кваліфікованим фахівцем, – це магічна ампула для здорової і красивої шкіри. Навіщо взагалі колоти ботокс, з якого віку потрібно починати, як часто роблять ін'єкції і чому не варто боятися ботулінотерапіі – розповіла кандидат медичних наук, лікар ін'єкційних методик омолодження Ольга Аншукова.

Ольга Аншукова
Ольга Аншукова
Фото: пресслужба

За останні кілька років в beauty-індустрії відбулися вагомі зміни. Для продовження молодості шкіри з'явилася велика кількість різних методик: від самомасажу до різних ін'єкцій, і всі вони, як ніколи, доступними для кожної людини. Але, незважаючи на доступність правдивої інформації про ін'єкційні технології, деякі люди продовжують думати, що ботулінотерапія – це погано. Ця ж аудиторія, як правило, поширює і міфи про ботокс.

Кому і коли рекомендується колоти ботокс

Але ін'єкції ботокса не роблять просто так, запам'ятайте важливі факти, які розвінчують міфи про шкоду ботулінотерапіі:

1. Ін'єкції робляться тільки за показаннями.

2. Бажаючі вдатися до процедури заради профілактики все одно повинні отримати призначення лікаря про те, що ця процедура в їхньому випадку буде виправдана через кілька років.

3. Основна функція ботокса – знизити гіпертонус м'язів, тобто перенапруження. Саме за рахунок зняття надмірної напруги і досягається ефект розгладження зморшок і заломів на шкірі.

4. На ботулінотерапію можна приходити з 18 років. Ботокс – це ліки не тільки від зморшок. Його також застосовують для виправлення асиметрії обличчя або при занадто активної міміці. Так як роль в цьому грає не вік, а генетика, трапитися перша ін'єкція ботокса може і в дуже юному віці. Але це швидше виняток, який підтверджує правило.

5. Більшість людей вдаються до ін'єкцій в найправильніше час, у віці 25-35 років. Багато хто починає замислюватися про бутолінотерапію, коли бачать перші серйозні сліди старіння на обличчі, а саме в 37-40 років. Але в цей період м'язи вже втрачають свій тонус.

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Часто зустрічаються ситуації опущення виличної частини брів, щелепи, щік і нижньої повіки. Все це можна виправити, однак робота лікаря потроюється в своєму масштабі, що впливає і на зовнішній вигляд, і на ціну процедури.

А чи правда, що варто лише раз вколоти ботокс, і потім часто робити ін'єкції?

Ні, не правда – один з найпоширеніших міфів про ботокс пов'язаний з періодичністю відвідувань фахівця. Часто страх полягає в тому, що ін'єкції доведеться робити дуже часто. Якщо у вас гарна "м'язова пам'ять", ніж один раз на рік буде достатньо.

При добрій м'язової пам'яті досить колоти ботокс раз на рік
При добрій м'язової пам'яті досить колоти ботокс раз на рік
Фото: unsplash.com

Найчастіше – звертаються раз в 6-8 місяців. Ну а при ускладненнях у вигляді швидкого скорочення м'язів, що зустрічається у професійних спортсменів або людей з швидким метаболізмом, раз в 3-4 місяці.

Ботулінотерапіі не варто боятися, найголовніше – вибрати професіонала своєї справи. Краще не поспішати і присвятити вибору лікаря достатню кількість часу, щоб бути в ньому впевненим на 100%.

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