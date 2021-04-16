Як прибрати з обличчя 10 років? Повний гайд з самомасажу в домашніх умовах
Вік, стрес, неправильний догляд за обличчям старять нас і додають зморшок. Виглядати молодше і підтягнутіше допоможе правильно підібрана техніка масажу обличчя
Зробити шкіру обличчя живішою, звузити пори, "пригальмувати" утворення зморшок допоможе масаж обличчя. Звичайно, набагато більшого ефекту допоможе домогтися масаж в комплексі з правильно підібраною доглядовою косметикою, масками і здоровим способом життя. Які фактори старять шкіру, чим корисний масаж обличчя, як правильно підібрати техніку – розповіла фізіотерапевт-масажист Тетяна Ронжина.
Як би ми не хотіли, старість неминуча. Поява зморшок, зниження еластичності шкіри, вікова пігментація – все це природні процеси, які пов'язані зі змінами в нашому організмі. Деякі від нас не залежать, як той же вік чи генетика. А ось на деякі ми можемо вплинути, щоб виглядати молодше і зберегти шкіру привабливішою і свіжішою.
Нехтування доглядовими процедурами або неправильний догляд за шкірою обличчя теж не додасть вам молодості. Також важливо, щоб не було дефіциту мікроелементів і вітамінів, які викликають різні захворювання, псують шкіру, волосся і нігті. На ці фактори ви можете вплинути, якщо захочете. Тому ті старші жінки (і чоловіки) які стежать за своїм здоров'ям і правильно доглядають за шкірою, часто виглядають молодше за своїх однолітків і навіть тих, хто молодше на декілька років.
Існує думка, що тільки дорогі косметологічні процедури або ін'єкції здатні зупинити або хоча б сповільнити старіння обличчя. Масаж, як засіб омолодження шкіри і поліпшення її стану – один з ефективних засобів, особливо, якщо вам за 30. За допомогою масажу можна активізувати кровопостачання в клітинах, оновити структуру шкіри, зняти м'язові спазми, розслабити і підтягнути м'язи обличчя. Правильний масаж зробить зморшки менш помітними, сповільнить появу нових, звузить пори, зробить контури обличчя чіткішими і додасть обличчю свіжіший вигляд.
Навіть після одного масажу обличчя ви помітите істотну різницю. Але якщо результат не закріпити, то ефект зійде нанівець. Так, колір обличчя і зовнішній вигляд поліпшиться, але стійкий результат можливий тільки після курсу з декількох процедур. Комусь знадобиться 10 сеансів, комусь більше або менше. Все залежить від типу шкіри і віку. Максимальна користь від класичного масажу досягається, якщо пройти 2-3 курси за рік. У профілактичних цілях масаж обличчя варто починати вже років з 25, досить буде одного курсу з 10-ти сеансів раз на рік. Але люди різні, шкіра у них теж, тому важливо підібрати техніку кожному індивідуально. У цьому допоможе фахівець.
Масажних технік для особи безліч. Комусь більше подобається ліфтинг-масаж: він дає видимий ефект вже після першого сеансу, тому мотивація продовжувати тільки зростає. Коли потрібно підтягнути м'язи, а не тільки розслабити шкіру, використовують букальний масаж: він виконується пальцями через порожнину рота. За допомогою скульптурного масажу коригується контур обличчя, такий масаж – хороша альтернатива пластичним операціям і ін'єкціям.
Вакуумний баночний масаж добре прибирає зморшки, а також допоможе підтягнути щоки і зменшити друге підборіддя. Для цієї процедури використовують спеціальні маленькі баночки. Коригувальний масаж Кобіко, або тибетський масаж, – це вже екзотика, коли розтирають, поплескують або акупунктурно тиснуть на певні точки на обличчі. Який вибрати – залежить знову ж від стану шкіри, цілі та особистих уподобань. Але як в салоні, так і вдома шкіру обов'язково готують перед проведенням масажу.
Так, обов'язково потрібно очистити шкіру, користуватися натуральною масажною олією або спеціальним кремом. Тоді руки легко ковзатимуть по шкірі, це допомагає уникати роздратування шкіри в ході самої процедури. Якщо ви – алергік, то до підбору засобів для масажу потрібно підійти обережно. У будь-якому разі, якщо ви ніколи не робили масаж обличчя, то перший сеанс довірте фахівцеві.
Для будь-якого типу шкіри підходить оливкова олія, в'янучій шкірі другу молодість подарує персикова або мигдальна. У цих оліях багато вітаміну Е. Суха шкіра любить кокосову олію. А при проблемній поліпшити стан допоможе крапля чайної або лавандової олії в крем для масажу.
Масажувати обличчя потрібно дотримуючись прийомів, рухаючись по масажних лініях, щоб не розтягнути і не пошкодити шкіру.
Для самомасажу використовуйте тільки подушечки пальців, для розтирань можна застосувати тильну сторону долоні. Але всі рухи повинні бути повільними і плавними. Найкраще для самомасажу обличчя в домашніх умовах підійде класична техніка:
- Нанесіть на обличчя олію або крем акуратними, рухами.
- Робіть кругові рухи по щоках, м'яко починаючи від крил носа – до скронь.
- Такими ж, тільки ще легшими рухами нанесіть крем або олію від зовнішнього куточка ока до внутрішніх – під нижніми повіками. Тут особливо ніжна шкіра, тому потрібно акуратно. Верхні повіки акуратно масажують навпаки: від внутрішнього кута до зовнішнього.
- Потім пройдіться по лобі – розтиральними рухами зверху-вниз.
- Помасажуйте губи легкими розтиральними рухами.
У будь-якої процедури, також і у масажу обличчя, є протипоказання. Не можна масажувати обличчя, якщо ви нещодавно засмагали або взагалі обгоріли, при гострому запаленні вугрової висипки, ранах або саднах на обличчі, синцях, герпесі. Також масаж обличчя протипоказаний, якщо у вас респіраторна інфекція з температурою або затяжний нежить. Не рекомендується масаж при сильній алергічній чутливості, грибковій інфекції, псоріазі та інших захворюваннях шкіри.
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Також раніше ми писали про те, чи дійсно масажери для обличчя допомагають прибрати зморшки.
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