Як прибрати з обличчя 10 років? Повний гайд з самомасажу в домашніх умовах

Вік, стрес, неправильний догляд за обличчям старять нас і додають зморшок. Виглядати молодше і підтягнутіше допоможе правильно підібрана техніка масажу обличчя

Зробити шкіру обличчя живішою, звузити пори, "пригальмувати" утворення зморшок допоможе масаж обличчя. Звичайно, набагато більшого ефекту допоможе домогтися масаж в комплексі з правильно підібраною доглядовою косметикою, масками і здоровим способом життя. Які фактори старять шкіру, чим корисний масаж обличчя, як правильно підібрати техніку – розповіла фізіотерапевт-масажист Тетяна Ронжина.

Тетяна Ронжина Фото: пресслужба

Чому у декого обличчя старіє швидко, а інші до пенсії – без зморшок?

Як би ми не хотіли, старість неминуча. Поява зморшок, зниження еластичності шкіри, вікова пігментація – все це природні процеси, які пов'язані зі змінами в нашому організмі. Деякі від нас не залежать, як той же вік чи генетика. А ось на деякі ми можемо вплинути, щоб виглядати молодше і зберегти шкіру привабливішою і свіжішою.

Наприклад, неправильна постава і шийний остеохондроз, занадто активна міміка, звичка засмагати під відкритим сонцем, куріння, часта випивка, шкідливі продукти і недотримання режиму сну – все це позначається на шкірі обличчя, старить її.

Нехтування доглядовими процедурами або неправильний догляд за шкірою обличчя теж не додасть вам молодості. Також важливо, щоб не було дефіциту мікроелементів і вітамінів, які викликають різні захворювання, псують шкіру, волосся і нігті. На ці фактори ви можете вплинути, якщо захочете. Тому ті старші жінки (і чоловіки) які стежать за своїм здоров'ям і правильно доглядають за шкірою, часто виглядають молодше за своїх однолітків і навіть тих, хто молодше на декілька років.

Гаразд, чим же так корисний масаж обличчя? Може, відразу уколи краси?

Існує думка, що тільки дорогі косметологічні процедури або ін'єкції здатні зупинити або хоча б сповільнити старіння обличчя. Масаж, як засіб омолодження шкіри і поліпшення її стану – один з ефективних засобів, особливо, якщо вам за 30. За допомогою масажу можна активізувати кровопостачання в клітинах, оновити структуру шкіри, зняти м'язові спазми, розслабити і підтягнути м'язи обличчя. Правильний масаж зробить зморшки менш помітними, сповільнить появу нових, звузить пори, зробить контури обличчя чіткішими і додасть обличчю свіжіший вигляд.

А чи достатньо однієї процедури масажу, щоб помолодіти?

Навіть після одного масажу обличчя ви помітите істотну різницю. Але якщо результат не закріпити, то ефект зійде нанівець. Так, колір обличчя і зовнішній вигляд поліпшиться, але стійкий результат можливий тільки після курсу з декількох процедур. Комусь знадобиться 10 сеансів, комусь більше або менше. Все залежить від типу шкіри і віку. Максимальна користь від класичного масажу досягається, якщо пройти 2-3 курси за рік. У профілактичних цілях масаж обличчя варто починати вже років з 25, досить буде одного курсу з 10-ти сеансів раз на рік. Але люди різні, шкіра у них теж, тому важливо підібрати техніку кожному індивідуально. У цьому допоможе фахівець.

Які ж види масажу обличчя бувають і як вибрати найкращий?

Масажних технік для особи безліч. Комусь більше подобається ліфтинг-масаж: він дає видимий ефект вже після першого сеансу, тому мотивація продовжувати тільки зростає. Коли потрібно підтягнути м'язи, а не тільки розслабити шкіру, використовують букальний масаж: він виконується пальцями через порожнину рота. За допомогою скульптурного масажу коригується контур обличчя, такий масаж – хороша альтернатива пластичним операціям і ін'єкціям.

Масажних технік обличчя багато, від класики до екзотики Фото: unsplash.com

Вакуумний баночний масаж добре прибирає зморшки, а також допоможе підтягнути щоки і зменшити друге підборіддя. Для цієї процедури використовують спеціальні маленькі баночки. Коригувальний масаж Кобіко, або тибетський масаж, – це вже екзотика, коли розтирають, поплескують або акупунктурно тиснуть на певні точки на обличчі. Який вибрати – залежить знову ж від стану шкіри, цілі та особистих уподобань. Але як в салоні, так і вдома шкіру обов'язково готують перед проведенням масажу.

Тобто масаж обличчя робиться за певними правилами? І який масажний засіб краще взяти?

Так, обов'язково потрібно очистити шкіру, користуватися натуральною масажною олією або спеціальним кремом. Тоді руки легко ковзатимуть по шкірі, це допомагає уникати роздратування шкіри в ході самої процедури. Якщо ви – алергік, то до підбору засобів для масажу потрібно підійти обережно. У будь-якому разі, якщо ви ніколи не робили масаж обличчя, то перший сеанс довірте фахівцеві.

Для будь-якого типу шкіри підходить оливкова олія, в'янучій шкірі другу молодість подарує персикова або мигдальна. У цих оліях багато вітаміну Е. Суха шкіра любить кокосову олію. А при проблемній поліпшити стан допоможе крапля чайної або лавандової олії в крем для масажу.

Важливо! Починайте масаж тільки чистими руками, шкіра обличчя теж попередньо очищається, так ви допоможете порам розкритися, а поживні речовини глибше проникнуть.

Масажувати обличчя потрібно дотримуючись прийомів, рухаючись по масажних лініях, щоб не розтягнути і не пошкодити шкіру.

Добре, а яку техніку самомасажу обличчя можна виконувати вдома?

Для самомасажу використовуйте тільки подушечки пальців, для розтирань можна застосувати тильну сторону долоні. Але всі рухи повинні бути повільними і плавними. Найкраще для самомасажу обличчя в домашніх умовах підійде класична техніка:

Нанесіть на обличчя олію або крем акуратними, рухами. Робіть кругові рухи по щоках, м'яко починаючи від крил носа – до скронь. Такими ж, тільки ще легшими рухами нанесіть крем або олію від зовнішнього куточка ока до внутрішніх – під нижніми повіками. Тут особливо ніжна шкіра, тому потрібно акуратно. Верхні повіки акуратно масажують навпаки: від внутрішнього кута до зовнішнього. Потім пройдіться по лобі – розтиральними рухами зверху-вниз. Помасажуйте губи легкими розтиральними рухами.

А чи всім можна робити масаж обличчя чи є протипоказання?

У будь-якої процедури, також і у масажу обличчя, є протипоказання. Не можна масажувати обличчя, якщо ви нещодавно засмагали або взагалі обгоріли, при гострому запаленні вугрової висипки, ранах або саднах на обличчі, синцях, герпесі. Також масаж обличчя протипоказаний, якщо у вас респіраторна інфекція з температурою або затяжний нежить. Не рекомендується масаж при сильній алергічній чутливості, грибковій інфекції, псоріазі та інших захворюваннях шкіри.

А ми нагадуємо, що створити гарний настрій для себе і рідних можна, порадувавши приємними сюрпризами: дивіться ідеї цікавих презентів у нашому календарі подарунків на головні свята квітня.

Також раніше ми писали про те, чи дійсно масажери для обличчя допомагають прибрати зморшки.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися