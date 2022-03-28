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Який манікюр вибрали зірки для червоної доріжки Оксара-2022

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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28 березня, 17:47
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Зірковий манікюр на Оскарі-2022
Зірковий манікюр на Оскарі-2022 / Фото: Instagram

94-а церемонія вручення премій "Оскар" добігла кінця, а обговорювати її перестануть не скоро. Втім, як і щороку. Публіку цікавить все: від образів знаменитостей до манікюру. Якраз про друге і поговоримо.

У 2022 році Оскар вийшов скандальним, але не таким феєричним, як раніше. Втім, це легко зрозуміти: настрій публіки дзеркально відображав події у світі, тобто війну в Україні, яку організатори побічно торкнулися, запропонувавши гостям сині стрічки на знак солідарності.

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Здивували цього року не лише вбрання селебріті, а й манікюр зірок. Кричащого, строкатого і зухвалого дизайну ми не знайшли, але стильний мінімалізм цілком порадував.

Джеймі Лі Кертіс, що підтримала Україну, прийшла на червону доріжку з акуратним обрізаним безбарвним манікюром.

Найкраща акторка Джессіка Честейн за роль у фільмі "Очі Теммі Фей" порадувала непомітним манікюром під колір золотистої сукні.

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Зої Кравиць також віддала перевагу дизайну в тон сукні.

Біллі Айліш відмовилася від кислотних відтінків, але не від довжини.

Найкраща актриса другого плану у "Вестсайдській історії" Аріана ДеБос підкреслила червоне вбрання темно-вишневим манікюром.

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Найкраща актриса другого плану у "Вестсайдській історії" Аріана ДеБос
Найкраща актриса другого плану у "Вестсайдській історії" Аріана ДеБос / Фото: Instagram

Розкішна Ніколь Кідман віддала перевагу класичному червоному.

Перламутровий сірий доповнив елегантний образ найстильнішої знаменитості світу Зендеї.

А фатальна красуня вечора, Джада Пінкетт-Сміт, через яку на церемонії сталася бійка, не зраджує свого стилю та "котячого" манікюру мигдальної форми.

Також дивіться: 6 найдивніших нарядів Оскара-2022.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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