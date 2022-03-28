Какой маникюр выбрали звезды для красной дорожки Оксара-2022

94-я церемония вручения премий "Оскар" подошла к концу, а обсуждать ее перестанут не скоро. Впрочем, как и каждый год. Публику интересует все: от образов знаменитостей– до маникюра. Как раз о втором и поговорим.
В 2022 году Оскар получился скандальным, но не таким фееричным, как прежде. Впрочем, это легко понять: настроение публики зеркально отображало события в мире, то есть, войну в Украине, которую организаторы очень косвенно затронули, предложив гостям надеть синие ленточки в знак солидарности.
Удивили в этом году не только наряды селебрити, но маникюр звезд. Кричащего, пестрого и вызывающего дизайна мы не нашли, но стильный минимализм вполне порадовал.
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Лучшая актриса Джессика Честейн за роль в фильме "Глаза Тэмми Фэй" порадовала неброским маникюром под цвет золотистого платья.
Зои Кравиц также предпочла дизайн в тон платью.
Билли Айлиш отказалась от кислотных оттенков, но не от длинны.
Лучшая актриса второго плана в "Вестсайдской истории" Ариана ДеБос подчеркнула красный наряд темно-вишневым маникюром.
Роскошная Николь Кидман предпочла классический красный.
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А роковая красотка вечера, Джада Пинкетт-Смит, из-за которой на церемонии произошла драка, не изменяет своему стилю и "кошачьему" маникюру миндальной формы.
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