Футболка, оборки та сумка з людського волосся: 6 найдивніших нарядів Оскара-2022

На будь-якій червоній доріжці премії Академії кіномистецтв є спірні образи. Одні захоплюються, а інші дивуються. Не один захід не обходиться і без відверто провальних як на думку стилістів, так і фанатів. Розповідаємо про такі

Найдивніші образи зірок на червоній доріжці "Оскара-2022", які ви точно не очікували побачити / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сьогодні вночі у Лос-Анджелесі відбулася 94-та церемонія вручення премій "Оскар". Ми розглядали наряди, в яких зірки пройшлися червоною доріжкою до старту церемонії, а також обговорюємо те, як Голлівуд підтримав українців у боротьбі за незалежність та право жити.

У нинішній ситуації образи голлівудських знаменитостей виглядають як з паралельної реальності. Але психологи радять, щоб максимально впоратися з жахами, які нам доводиться переживати, потрібно хоч на якийсь час відволіктися, щоб не впасти в депресію.

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Минулого року через пандемію церемонія "Оскар" відбулася у закритому форматі з обмеженою кількістю гостей. У цьому ж ми очікували на розмах, але, схоже, він не відбувся. З кожним роком статусна церемонія нагородження в кіноіндустрії втрачає свою популярність. Можливо, через плоскі, заздалегідь підготовлені жарти, які викликають подив і лише зачіпають почуття, як це сталося з Джадою Пінкет Сміт (добре, що чоловік був поруч і покарав кривдника прямо на сцені церемонії); або через слабку соціально-політичну позицію (організатори побоялися назвати війну в Україні, а обмежилися лише словом "конфлікт", і без згадки про Росію)… Гадати можна довго, але факт залишається.

Ми вибрали кілька образів зірок, які прибули на церемонію у досить дивному вбранні. Звичайно, про смаки не сперечаються, можливо, і даремно.

ТОП-6 найдивніших нарядів зірок

Самий лякаючий образ на вечірці після "Оскара-2022" – вбрання екс-подружки Каньє Веста актриси Джулії Фокс. Для вечірки після церемонії вона обрала епатажний образ — чорну шкіряну сукню Han Kjøbenhavn із горловиною у вигляді руки, яка буквально душить її. Вбрання Джулія доповнила високими рукавичками та сумкою з людського волосся.

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Одним із розчарувань "Оскара-2022" стала поява Біллі Айліш. Співачка отримала золоту статуетку за саундтрек до 25-ї бондіани, а вдягнулась у хмарку з оборок Gucci, які зробили її фігуру схожою на кулю. Та й образ загалом вийшов якийсь жалобний.

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Парадний шедевр, інакше не назвеш, показала Сара Полсон. Зірка прийшла на афтепаті "Оскара" у звичайній білій футболці та лимонній спідниці Bottega Veneta. Доповнила образ акторка фіолетовими туфлями-човниками та прозорими білими рукавичками. Хоча такий вибір одягу для червоної доріжки трохи бентежить, стилісти аплодують Сарі стоячи – образ вийшов одним із найстильніших.

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Найскандальнішим образом "Оскара-2022" став вихід Крістен Стюарт в ультракоротких шортах Chanel із заправленою білою блузою та розстебнутими ґудзиками.

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Хайді Клум цього року може похвалитися лише несмаком. Модель одягла коротку сукню на бретелях Elie Saab, розшиту камінням, а до нього боа з оборок. Зачіска явно нагадує б'юті-образи випускниць шкіл із 2000-х. У такому луку Хайді з'явилася на вечірці Елтона Джона, присвяченій "Оскару".

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Одним із найспірніших образів належить актрисі та режисерці Меггі Джілленхол. Для червоної доріжки вона одягла сукню Schiaparelli. Хоча модні критики вже співають їй дифірамби, обивателі ще сумніваються у правильності вибору такого вбрання.

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Читайте хто ж став тріумфатором церемонії Оскар 2022.