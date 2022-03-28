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Розкішна Кідман, міні-шорти Стюарт та підтримка України: найкращі образи з червоної доріжки Оскара-2022

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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28 березня, 08:00
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Дивіться, які вбрання для червоної доріжки найголовнішої церемонії в кіноіндустрії обрали Крістен Стюарт, Ніколь Кідман, Пенелопа Крус та багато інших зірок Голлівуду
У чому зірки прийшли на червону доріжку Оскара 2022
У чому зірки прийшли на червону доріжку Оскара 2022 / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У ніч із 27 на 28 березня у Лос-Анджелесі відбулася 94-та церемонія вручення премій "Оскар". Традиційно вручення золотих статуеток відбулося у театрі "Долбі" на бульварі Hollywood.

Ми з нетерпінням чекали на червону доріжку події, щоб розглянути ефектні виходи голлівудських знаменитостей. Звісно, у нинішній ситуації, новини світу моди та кіно виглядають як із паралельної реальності, але розглянути вбрання зірок – це маленька можливість відволіктися від жахів війни, яку переживає український народ.

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Тема війни, яку розв'язала Росія, не пройшла повз червону доріжку "Оскара". Так, багато знаменитостей одягли синю стрічку з написом With Refugees, щоб підтримати українців, яким довелося покинути свої будинки через російську військову агресію

Однією з перших на червону доріжку церемонії прибула актриса Джеймі Лі Кертіс. Для події вона обрала сукню Stella McCartney, а знаковою окрасою була синя стрічка, пов'язана на пальці замість каблучки.

Джеймі Лі Кертіс в Stella McCartney
Джеймі Лі Кертіс в Stella McCartney / Фото: Getty Images

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Немов рожева ваніль вигуляла вбрання від улюбленого дизайнера Кейт Міддлтон Jenny Peckham вагітна Нікі Хілтон.

Нікі Хілтон в Jenny Peckham
Нікі Хілтон в Jenny Peckham / Фото: Getty Images

У вінтажній червоній сукні Christian Lacroix позувала фотографам Кірстен Данст.

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Кірстен Данст в Christian Lacroix
Кірстен Данст в Christian Lacroix / Фото: Getty Images

Королевою ж вечора стала розкішна Ніколь Кідман. Безумовно, цього року актриса перемогла у битві за найкраще вбрання на червоній доріжці. Для заходу Ніколь обрала кутюрну сукню Armani Privé сіро-блакитного відтінку.

Ніколь Кідман в Armani Privé
Ніколь Кідман в Armani Privé / Фото: Getty Images

Зендая обрала образ від Oscar de la Renta. Її лук дуже нагадав культовий вихід Шерон Стоун у спідниці Saint Laurent, яку та доповнила сорочкою чоловіка.

Зендая в Oscar de la Renta
Зендая в Oscar de la Renta / Фото: Getty Images

Люпіта Ніонго, у прямому значенні цього слова, блищала в Prada.

Люпіта Ніонго в Prada
Люпіта Ніонго в Prada / Фото: Getty Images

Складно уявити, кому б підійшла ця сукня Gucci. Але, як не дивно, Джессіка Честейн виглядало досить лаконічно, хоча трохи і нагадувала русалку.

Джессіка Честейн в Gucci
Джессіка Честейн в Gucci / Фото: Getty Images

Лілі Джеймс, яка зіграла Памелу Андерсон у серіалі "Пем і Томмі", обрала для церемонії сукню Versace у стилі 2000-х.

Лілі Джеймс в Versace
Лілі Джеймс в Versace / Фото: Getty Images

Однією з наймиліших зірок на червоній доріжці стала собачка-блогер Тіка. На заході вона з'явилася у сукні нью-йоркського бренду Jade and Coral.

Меггі Джилленхол обрала неймовірну сукню Schiaparelli. Хоча модні критики вже співають їй дифірамби, обивателі все ще сумніваються, що робить наряд найспірнішим на церемонії цього року.

Меггі Джилленхол в Schiaparelli
Меггі Джилленхол в Schiaparelli / Фото: Getty Images

Джада Пінкер-Сміт пройшлася червоною доріжкою в кутюрній сукні Jean Paul Gaultier by Glenn Martens. Розмах вбрання вже викликав посмішку у багатьох ЗМІ. Журналісти жартували, що під спідницею Джада могла спокійно провести на церемонію кілька людей.

Джада Пінкер-Сміт в Jean Paul Gaultier by Glenn Martens
Джада Пінкер-Сміт в Jean Paul Gaultier by Glenn Martens / Фото: Getty Images

Найбільш скандальним виходом церемонії стала поява Крістен Стюарт у Chanel. Актриса обрала для заходу із традиційним дрес-кодом black tie – міні-шорти.

Крістен Стюарт в Chanel
Крістен Стюарт в Chanel / Фото: Getty Images

Нарешті молоде покоління струснуло червону доріжку! — так прокоментувала вихід зірки модний критик The New York Times Ванесса Фрідман.

Пенелопа Крус в Chanel
Пенелопа Крус в Chanel / Фото: Getty Images

Міла Куніс
Міла Куніс / Фото: Getty Images

Серена Вільямс
Серена Вільямс / Фото: instagram.com/serenawilliams

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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