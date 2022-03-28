Розкішна Кідман, міні-шорти Стюарт та підтримка України: найкращі образи з червоної доріжки Оскара-2022

У ніч із 27 на 28 березня у Лос-Анджелесі відбулася 94-та церемонія вручення премій "Оскар". Традиційно вручення золотих статуеток відбулося у театрі "Долбі" на бульварі Hollywood.
Ми з нетерпінням чекали на червону доріжку події, щоб розглянути ефектні виходи голлівудських знаменитостей. Звісно, у нинішній ситуації, новини світу моди та кіно виглядають як із паралельної реальності, але розглянути вбрання зірок – це маленька можливість відволіктися від жахів війни, яку переживає український народ.
Тема війни, яку розв'язала Росія, не пройшла повз червону доріжку "Оскара". Так, багато знаменитостей одягли синю стрічку з написом With Refugees, щоб підтримати українців, яким довелося покинути свої будинки через російську військову агресію
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Однією з перших на червону доріжку церемонії прибула актриса Джеймі Лі Кертіс. Для події вона обрала сукню Stella McCartney, а знаковою окрасою була синя стрічка, пов'язана на пальці замість каблучки.
Немов рожева ваніль вигуляла вбрання від улюбленого дизайнера Кейт Міддлтон Jenny Peckham вагітна Нікі Хілтон.
У вінтажній червоній сукні Christian Lacroix позувала фотографам Кірстен Данст.
Королевою ж вечора стала розкішна Ніколь Кідман. Безумовно, цього року актриса перемогла у битві за найкраще вбрання на червоній доріжці. Для заходу Ніколь обрала кутюрну сукню Armani Privé сіро-блакитного відтінку.
Зендая обрала образ від Oscar de la Renta. Її лук дуже нагадав культовий вихід Шерон Стоун у спідниці Saint Laurent, яку та доповнила сорочкою чоловіка.
Люпіта Ніонго, у прямому значенні цього слова, блищала в Prada.
Складно уявити, кому б підійшла ця сукня Gucci. Але, як не дивно, Джессіка Честейн виглядало досить лаконічно, хоча трохи і нагадувала русалку.
Лілі Джеймс, яка зіграла Памелу Андерсон у серіалі "Пем і Томмі", обрала для церемонії сукню Versace у стилі 2000-х.
Однією з наймиліших зірок на червоній доріжці стала собачка-блогер Тіка. На заході вона з'явилася у сукні нью-йоркського бренду Jade and Coral.
Меггі Джилленхол обрала неймовірну сукню Schiaparelli. Хоча модні критики вже співають їй дифірамби, обивателі все ще сумніваються, що робить наряд найспірнішим на церемонії цього року.
Джада Пінкер-Сміт пройшлася червоною доріжкою в кутюрній сукні Jean Paul Gaultier by Glenn Martens. Розмах вбрання вже викликав посмішку у багатьох ЗМІ. Журналісти жартували, що під спідницею Джада могла спокійно провести на церемонію кілька людей.
Найбільш скандальним виходом церемонії стала поява Крістен Стюарт у Chanel. Актриса обрала для заходу із традиційним дрес-кодом black tie – міні-шорти.
Нарешті молоде покоління струснуло червону доріжку! — так прокоментувала вихід зірки модний критик The New York Times Ванесса Фрідман.