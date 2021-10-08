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Через "Гру в кальмара" продажі білих сліпонів Vans виросли на 7800%. Де такі купити

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
8 жовтня, 13:11
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Популярність серіалу принесла славу його головним героям, а також і спортивному бренду Vans. Продажі компанії ростуть не по днях, а по годинах
Найпопулярніші білі сліпони Vans
Найпопулярніші білі сліпони Vans / Фото: Imdb.com, answer.ua

Найпопулярніший серіал Netflix "Гра в кальмара" не тільки підвищує успіх його акторів, як сталося з південнокорейською моделлю Хо Ен Чон. Але і приносить прибуток брендам.

Так, продажі білих сліпонів Vans після виходу серіалу виросли на 7800%. Завдяки тому, що герої серіалу носять в кадрі саме їх.

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Кадр із серіалу Netflix "Гра в кальмара"
Кадр із серіалу Netflix "Гра в кальмара" / Фото: Imdb.com

Аналітики помітили і підвищення попиту на зелені спортивні костюми. Згідно з даними платформи Lyst пошукові запити користувачів в Google на них виросли на 97%. А от шукати білі сліпони Vans люди стали на 145% більше.

Кадр із серіалу Netflix "Гра в кальмара"
Кадр із серіалу Netflix "Гра в кальмара" / Фото: Imdb.com

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Багатьом відомо, що бренди платять продюсерським компаніям за те, щоб їх продукція з'являлася у фільмах. Ми не раз помічали пачки чіпсів в руках героїв, знаменитий віскі, шикарні автомобілі і, звичайно, стильний одяг акторського складу.

Судячи з усього, маркетологи Vans отримають відмінну премію за свою роботу. А нам поки залишається взяти на замітку ще один образ до майбутнього Хеллоуїну.

До речі, купити в Україні білі сліпони Vans можна за 1599 гривень.

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Сліпоны Vans
Сліпоны Vans / Фото: answer.ua

Сліпоны Vans
Сліпоны Vans / Фото: answer.ua

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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