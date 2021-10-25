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Костюми на Геловін 2021: одягнутися в стилі героїв серіалу "Гра в кальмара" (фото, ціни)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
25 жовтня, 16:03
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Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" став одним з найпопулярніших шоу Netflix і армія шанувальників уже з нетерпінням чекає продовження історії
Самі впізнавані образи з серіалу "Гра в кальмара"
Самі впізнавані образи з серіалу "Гра в кальмара" / Фото: Колаж: Сьогодні

Триллер "Гра в кальмара" розповідає про групу з 456 людей з боргами і різними фінансовими та життєвими проблемами, які беруть участь в ігровому турнірі. Переможцю дістануться 38,5 мільйона доларів, а тим, хто програв – смерть.

Не можна заперечувати, що костюми головних героїв драми стануть найпопулярнішими і затребуваними на вечірках на честь Геловіну 2021. Ми розповідали про найкрасивіші та ефектні маскарадні маски, костюми для пар на свято, прийшов час розібрати стиль гравців "Ігри в кальмара".

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Купити маскарадні костюми в стилі "Ігри в кальмара" не стане великому проблемою. Їх варіанти вже є у всіх інтернет-магазинах. Вартість такого наряду в основному складає близько 1500 гривень.

Якщо ж ви не любите витрачати гроші на речі, які надягнете лише раз на рік, ми знайшли кілька спортивних костюмів, які легко можна носити і в повсякденному житті.

Зосередили свій вибір навколо трьох головних персонажів проєкту – ляльки-робота, охоронця і гравця серіалу. Саме вони стали самими пізнаваними образами в шоу.

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Гравець

Худі Zara (1699 грн). Маскарадний костюм Sportspage (1500 грн). Спортивний костюм ISSA Plus (878 грн)
Худі Zara (1699 грн). Маскарадний костюм Sportspage (1500 грн). Спортивний костюм ISSA Plus (878 грн) / Фото: Zara, intertop.ua

Охоронець

Костюм ISSA Plus (878 грн). Маска Prime Choice (350 грн). Костюм Zara (3198 грн)
Костюм ISSA Plus (878 грн). Маска Prime Choice (350 грн). Костюм Zara (3198 грн) / Фото: Zara, intertop.ua, prime choice

Лялька-робот

Комбінезон Bershka (799 грн). Балетки Sinsay (159 грн). Футболка Reserved (259 грн). Носки Dodosocks (350 грн)
Комбінезон Bershka (799 грн). Балетки Sinsay (159 грн). Футболка Reserved (259 грн). Носки Dodosocks (350 грн) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Сліпони Vans

Сліпоны Vans, 1599 грн
Сліпоны Vans, 1599 грн / Фото: answer.ua

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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