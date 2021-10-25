Костюми на Геловін 2021: одягнутися в стилі героїв серіалу "Гра в кальмара" (фото, ціни)

Триллер "Гра в кальмара" розповідає про групу з 456 людей з боргами і різними фінансовими та життєвими проблемами, які беруть участь в ігровому турнірі. Переможцю дістануться 38,5 мільйона доларів, а тим, хто програв – смерть.
Не можна заперечувати, що костюми головних героїв драми стануть найпопулярнішими і затребуваними на вечірках на честь Геловіну 2021. Ми розповідали про найкрасивіші та ефектні маскарадні маски, костюми для пар на свято, прийшов час розібрати стиль гравців "Ігри в кальмара".
Купити маскарадні костюми в стилі "Ігри в кальмара" не стане великому проблемою. Їх варіанти вже є у всіх інтернет-магазинах. Вартість такого наряду в основному складає близько 1500 гривень.
Якщо ж ви не любите витрачати гроші на речі, які надягнете лише раз на рік, ми знайшли кілька спортивних костюмів, які легко можна носити і в повсякденному житті.
Зосередили свій вибір навколо трьох головних персонажів проєкту – ляльки-робота, охоронця і гравця серіалу. Саме вони стали самими пізнаваними образами в шоу.
Гравець
Охоронець
Лялька-робот
Сліпони Vans
Читайте також:
- 13 ідей манікюру на Геловін 2021
- Як повторити макіяж відьми на Геловін. Поради візажиста
- Чортова дюжина ідей костюмів на Геловін 2021 (Фото)