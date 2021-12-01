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Як повторити тренд TikTok – наносимо тональну основу ролером для обличчя

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
1 грудня, 11:23
В закладинки
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Бьюті-блогери кажуть, що такий спосіб забезпечує ідеальний ефект та рівний тон шкіри
Як нанести тоналку масажним валиком?
Як нанести тоналку масажним валиком? / Фото: Колаж: Сьогодні

У TikTok з'явилася нова тенденція, яка полягає у нанесенні рідкої основи на обличчя за допомогою жорсткого нефритового ролера замість м'якої губки або пухнастої кисті для макіяжу. А нещодавно ми обговорювали ще один популярний тренд у Мережі – дощик у волоссі.

Витоки популярної течії почалися з TikTok-блогера під ніком Avonna Sunshine, яка опублікувала відео із заголовком "GAME CHANGER". У ньому дівчина використовує ролер для обличчя з рожевим кварцом для нанесення тональної основи Maybelline New York Fit Me Foundation. Avonna пояснює, що завдяки масажному інструменту можна досягти дуже гладкого нанесення, яке не під силу ні пальцям рук, ні пензликам, ні спонжам. До того ж, ви витратите в рази менше продукту, тому що ролер, на відміну від кисті або спонжу, не вбиратиме тоналку. Бьюті-блогер на своєму прикладі показує, як ролер закриває пори і робить поверхню гладкішою.

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@avonnasunshine

@loréal paris 10/10

♬ original sound – Avonna Sunshine

Такі ролери з нефриту зазвичай використовуються для зменшення здуття та набряклості. Ви можете замовити його в Інтернеті або купити в магазині: нефрит, рожевий кварц, аметист, блакитний авантюрин – підійде будь-який камінь.

Нефритовий масажний валик за 129 грн
Нефритовий масажний валик за 129 грн / Фото: rozetka.com.ua

Як накласти тональний крем за допомогою ролера? Нанесіть кілька крапель рідкої тональної основи на ширші ділянки обличчя: на лоб, щоки, підборіддя та вниз по переніссі, потім за допомогою ролера для обличчя розкачайте засіб по шкірі рухами вгору-вниз.

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@avonnasunshine

GAME CHANGER!! @Maybelline New York fit me 340

♬ original sound – Avonna Sunshine

Не сподівайтеся, що все вийде ідеально з першого разу – доведеться трохи більше часу витратити, ніж нанесення звичайними способами. Зате в результаті ви отримаєте ідеальну рівну поверхню шкіри.

@makeupbyalissiac using a facial roller до apply foundation….. ummmm?!?! thoughts??? @Avonna Sunshine #BeautyHacks #BeautyReview #makeuptutorial ♬ original sound – ALISSIA

Користувачі TikTok також зазначили, що через своєрідну форму обличчя та структуру шкіри досить складно потрапити у всі затишні куточки, наприклад, на ніс і навколо носа, на повіках та в делікатній ділянці під очима.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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