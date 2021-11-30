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Новорічний манікюр 2022 на короткі нігті: світлі, яскраві та сяючі дизайни (фото)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
30 листопада, 17:43
В закладинки
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Класичні новорічні відтінки – поза часом та трендами, але в рік Блакитного Водяного Тигра краще уникати яскравих кольорів та тваринних принтів
Новорічний манікюр для коротких нігтів
Новорічний манікюр для коротких нігтів / Фото: Колаж: Сьогодні

Новий рік 2022 вже зовсім близько, тому настав час записуватися на манікюр, адже наприкінці року в кабінетах майстрів нігтьового сервісу такий ажіотаж, що яблуку нема де впасти. Раніше ми говорили про рекомендовані кольори для зустрічі року Тигра і трендовому манікюрі від френчу до бурліску. А тепер розглянемо уважніше новорічний дизайн манікюру на короткі нігті.

Кожної зими всі або майже всі жінки намагаються дотримуватися одного негласного правила – вибирати дизайн нігтів "по погоді". В ідеалі, колір зими повинен бути білим, але доки дочекаєшся снігу, простіше самій собі підняти настрій та "включити" святкову атмосферу за допомогою надійного засобу – гель-лаку для нігтів.

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Новорічний манікюр для коротких нігтів особливо нічим не відрізняється від дизайну на довгі нігті, хіба що простору для фантазії не так багато. Але, запевняємо, це не проблема.

Новорічний манікюр на короткі нігті: дизайн з білим кольором

Білий манікюр та всілякі його варіації дуже популярні взимку, бо асоціюються зі снігом, чистотою та новим життям.

Манікюр на короткі нігті для Нового року 2021
Манікюр на короткі нігті для Нового року 2021 / Фото: Инстаграм

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Світлий манікюр на Новий рік 2021
Світлий манікюр на Новий рік 2021 / Фото: Инстаграм

Новорічний манікюр на короткі нігті
Новорічний манікюр на короткі нігті / Фото: Инстаграм

Світлий новорічний манікюр 2022
Світлий новорічний манікюр 2022 / Фото: Инстаграм

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Світлий новорічний манікюр на короткі нігті 2022
Світлий новорічний манікюр на короткі нігті 2022 / Фото: Инстаграм

Новий рік 2022: яскравий манікюр для коротких нігтів

Існує низка яскравих відтінків, які завжди присутні в оформленні новорічних прикрас. Це червоний, насичений синій та глибокий зелений, який міцно асоціюється із кольором хвойних гілок. Але цього року астрологи радять сильно не налягати на червоний, зате рекомендують використовувати максимально будь-які варіації синього та блакитного, а також чорного.

Яскравий манікюр на Новий рік 2021
Яскравий манікюр на Новий рік 2021 / Фото: Инстаграм

Темний манікюр на Новий рік 2021
Темний манікюр на Новий рік 2021 / Фото: Инстаграм

Новорічний манікюр на короткі нігті
Новорічний манікюр на короткі нігті / Фото: Инстаграм

Манікюр на короткі нігті для Нового року 2021
Манікюр на короткі нігті для Нового року 2021 / Фото: Инстаграм

Яскравий манікюр на Новий рік 2021
Яскравий манікюр на Новий рік 2021 / Фото: Инстаграм

Яскравий манікюр на Новий рік 2021
Яскравий манікюр на Новий рік 2021 / Фото: Инстаграм

Новорічний манікюр на короткі нігті
Новорічний манікюр на короткі нігті / Фото: Инстаграм

Новорічний манікюр на короткі нігті
Новорічний манікюр на короткі нігті / Фото: Инстаграм

Яскравий новорічний манікюр на короткі нігті 2022
Яскравий новорічний манікюр на короткі нігті 2022 / Фото: Инстаграм

Яскравий манікюр на Новий рік 2021
Яскравий манікюр на Новий рік 2021 / Фото: Инстаграм

Манікюр на короткі нігті для Нового року 2021
Манікюр на короткі нігті для Нового року 2021 / Фото: Инстаграм

Манікюр на Новий рік для коротких нігтів: сяючий дизайн

Не обійтися на Новий рік 2022 року без сяючих відтінків — золотого, сріблястого, з мідним відливом, з бронзовим блиском. Всі ці кольори добре поєднуються один з одним, тому в новорічному нейл-арті їх можна по-різному комбінувати. І, головне, астрологи рекомендують їх використовувати в рік Тигра.

Золотий манікюр на новий рік 2021
Золотий манікюр на новий рік 2021 / Фото: Инстаграм

Блискучий манікюр на Новий рік 2021
Блискучий манікюр на Новий рік 2021 / Фото: Инстаграм

Сяючий манікюр на Новий рік 2022
Сяючий манікюр на Новий рік 2022 / Фото: Инстаграм

Новорічний манікюр із золотом 2022
Новорічний манікюр із золотом 2022 / Фото: Инстаграм

Новорічний манікюр на короткі нігті
Новорічний манікюр на короткі нігті / Фото: Инстаграм

Новорічний манікюр із золотом 2022
Новорічний манікюр із золотом 2022 / Фото: Инстаграм

Блискучий манікюр на Новий рік 2021
Блискучий манікюр на Новий рік 2021 / Фото: Инстаграм

Золотий манікюр на новий рік 2021
Золотий манікюр на новий рік 2021 / Фото: Инстаграм

Сяючий манікюр на Новий рік 2022
Сяючий манікюр на Новий рік 2022 / Фото: Инстаграм

Мерехтливий новорічний манікюр на короткі нігті 2022
Мерехтливий новорічний манікюр на короткі нігті 2022 / Фото: Инстаграм

Сяючий манікюр на Новий рік 2022
Сяючий манікюр на Новий рік 2022 / Фото: Инстаграм

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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