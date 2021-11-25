Хвилююча та зухвала: Настя Каменських у провокаційному новорічному образі (фото)

Зірка підкреслила жіночні форми ефектною міні-сукнею та доповнила лук екстравагантними прикрасами

Зірковому детективу шоу "МАСКА" NK | Насті Каменських відпочивати ніколи, адже зараз на всю проходять зйомки новорічних передач. Співачка показала яскравий образ до грандіозного шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна", яке вийде в ефірі каналу "Україна" 31 грудня о 20.00.

Для новорічного вечора на каналі "Україна" NK Настя Каменських віддала перевагу стильній міні-сукні з нереальним декором, наголосивши на неординарному контрасті відтінків золота і срібла з фактурою. Те саме можна сказати і про зачіску зірки: їй вдалося одночасно стати блондинкою і брюнеткою.

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Образ NK | Насти Каменских на "Новорічій Маскці на каналі "Україна" / Фото: пресслужба

Провокаційний дизайн сукні з блискучими ланцюжками однозначно приковуватиме погляд глядачів. Можна тільки уявити, скільки динаміки та енергії це додасть граційним танцям Насті Каменських. Завершила свій образ співачка оригінальним взуттям на прозорих підборах, сережками-каффами, кільцем на пальці та стильною підвіскою.

Відомо, що на "Новорічній Масці на каналі "Україна" ми побачимо від Насті Каменських одразу два сюрпризи, про які вона незабаром обіцяє розповісти.

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Настя Каменских на "Новорічній Масці на каналі "Україна" / Фото: пресслужба

У новорічний вечір на сцену грандіозного шоу вийдуть улюблені публіці герої, а ще 8 абсолютно нових персонажів, спеціально створених для "Новорічної Маски на каналі "Україна". І хто ховатиметься під масками, як завжди, доведеться відгадувати нам з вами. Але довго вагатися не доведеться – маски розкриються відразу після виступів.

Зіркові детективи проекту NK | Настя Каменських, Олег Вінник, Ольга Полякова, Андрій Данилко і DZIDZIO також приготували для глядачів особливі подарунки. А допомагатимуть вгадувати знаменитостей під масками їм зіркові гості шоу.

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Не пропустіть найзагадковішу прем'єру "Новорічна Маска" 31 грудня о 20:00 на каналі "Україна"!

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