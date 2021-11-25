Настав час золотити ручку: ТОП-10 ювелірних магазинів з великими знижками на Чорну п'ятницю 2021

Чорна п'ятниця у 2021 році – 26 листопада, але по факту знижки в багатьох магазинах почалися вже кілька тижнів тому. А самий пік розпродажу очікується саме в п'ятницю і закінчиться в неділю. Саме час купити стильний пуховик від українського бренду, ціна якого раніше трохи "кусалася", або красиві в'язані речі, адже їхня актуальність взимку – незаперечна. Дівчата мають можливість відчути себе суперзірками, вигідно здійснивши ідеальні бьюті-покупки.
Крім техніки, одягу та побутових речей, особливою популярністю на Чорну п'ятницю 2021 року користуються ювелірні магазини. Воно й зрозуміло, адже новорічні свята особливо б'ють по кишені: ялинку знайди, будинок прикрасити , продуктами запастись та ще й подарунки купити.
Коштовності ніколи не вийдуть із моди, тому купити ювелірні прикраси на Чорну п'ятницю 2021 року – ідея хороша. Головне, не стати жертвою дешевого маркетингу і слідувати нескладним, але слушним порадам вдалого онлайн-шопінгу.
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ТОП-5 прикрас-фаворитів Чорної п'ятниці на думку редакції:
Чорна п'ятниця 2021:
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- "Золоте століття". Найбільші знижки обіцяють у цьому магазині – до -90% на всі прикраси.
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