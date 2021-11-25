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Волнующая и дерзкая: Настя Каменских в провокационном новогоднем образе (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
25 ноября, 16:27
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Звезда подчеркнула женственные формы эффектным мини-платьем и дополнила лук экстравагантными украшениями

Звездному детективу шоу "МАСКА" Насте Каменских отдыхать некогда, ведь сейчас во всю проходят сьемки новогодних передач. Певица показала яркий образ к грандиозному шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна", которое выйдет в эфире канала "Украина" 31 декабря в 20:00.

Для новогоднего вечера на канале "Украина" Настя Каменских предпочла стильное мини-платье с нереальным декором, сделав акцент на неординарный контраст оттенков золота и серебра с фактурой. То же самое можно сказать и о прическе звезды: ей удалось одновременно стать блондинкой и брюнеткой.

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Образ NK | Насти Каменских на "Новорічій Маскці на каналі "Україна"
Образ NK | Насти Каменских на "Новорічій Маскці на каналі "Україна" / Фото: пресс-служба

Провокационный дизайн платья с блестящими цепочками однозначно будет приковывать взгляд зрителей. Можно только представить, сколько динамики и энергии оно добавит грациозным танцам Насти Каменских. Завершила свой образ певица оригинальной обувью на прозрачных каблуках, серьгами-каффами, кольцом и стильной подвеской.

Известно, что на "Новорічній Масці на каналі "Україна" мы увидим от Насти Каменских сразу два сюрприза, о которых она вскоре обещает рассказать.

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Настя Каменских на "Новорічній Масці на каналі "Україна"
Настя Каменских на "Новорічній Масці на каналі "Україна" / Фото: пресс-служба

В новогодний вечер на сцену грандиозного шоу выйдут любимые публике герои, а еще 8 совершенно новых персонажей, специально созданных для "Новорічної Маски на каналі "Україна". И кто будет прятаться под масками, как всегда, придется отгадывать нам с вами. Но долго томиться не придется – маски вскроются сразу после выступлений.

Звездные детективы проекта Настя Каменских, Олег Винник, Ольга Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO также приготовили для зрителей особенные подарки. А помогать угадывать знаменитостей под масками им будут звездные гости шоу.

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Не пропустите самую загадочную премьеру "Новорічна Маска" 31 декабря в 20:00 на канале "Украина"!

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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