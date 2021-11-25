Волнующая и дерзкая: Настя Каменских в провокационном новогоднем образе (фото)

Звездному детективу шоу "МАСКА" Насте Каменских отдыхать некогда, ведь сейчас во всю проходят сьемки новогодних передач. Певица показала яркий образ к грандиозному шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна", которое выйдет в эфире канала "Украина" 31 декабря в 20:00.
Для новогоднего вечера на канале "Украина" Настя Каменских предпочла стильное мини-платье с нереальным декором, сделав акцент на неординарный контраст оттенков золота и серебра с фактурой. То же самое можно сказать и о прическе звезды: ей удалось одновременно стать блондинкой и брюнеткой.
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Провокационный дизайн платья с блестящими цепочками однозначно будет приковывать взгляд зрителей. Можно только представить, сколько динамики и энергии оно добавит грациозным танцам Насти Каменских. Завершила свой образ певица оригинальной обувью на прозрачных каблуках, серьгами-каффами, кольцом и стильной подвеской.
Известно, что на "Новорічній Масці на каналі "Україна" мы увидим от Насти Каменских сразу два сюрприза, о которых она вскоре обещает рассказать.
В новогодний вечер на сцену грандиозного шоу выйдут любимые публике герои, а еще 8 совершенно новых персонажей, специально созданных для "Новорічної Маски на каналі "Україна". И кто будет прятаться под масками, как всегда, придется отгадывать нам с вами. Но долго томиться не придется – маски вскроются сразу после выступлений.
Звездные детективы проекта Настя Каменских, Олег Винник, Ольга Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO также приготовили для зрителей особенные подарки. А помогать угадывать знаменитостей под масками им будут звездные гости шоу.
Не пропустите самую загадочную премьеру "Новорічна Маска" 31 декабря в 20:00 на канале "Украина"!
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