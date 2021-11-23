Що купити на Чорну п'ятницю 2021 в українських дизайнерів: 10 стильних знахідок

Ганятися за всім підряд чи скласти список того, що вам дійсно необхідно і "полювати" саме за цими речами. Вибрали для вас деякі підказки до грандіозного розпродажу року

Найцікавіші знахідки від українських дизайнерів на Чорну п'ятницю 2021 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Наймасштабніший розпродаж року — це, безумовно, Чорна п’ятниця 2021. Американська традиція добре прижилась в Україні, кожного листопада змушуючи шукачів знижок витрачати ще більше. Тому що у вирі сейлових пропозицій більшість із нас губиться: бажаючи не втратити вигоду, ми опиняємося один на один з горою спонтанних (і не завжди потрібних) покупок.

Ми вже давали поради для вдалого онлайн-шопінгу, який би привніс в ваш гардероб ідеальні речі на всі випадки життя та для крутих фото на смартфон.

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Під час розпродажів не варто варто забувати про свідоме споживання та скуповувати все підряд. Разом з платформою українських брендів Всі. Свої ми склали список цікавих речей, аби ви могли планувати свої покупки заздалегідь та уникнути спонтанних рішень.

Трендове взуття

Це саме та річ, яка "врятує" кожен образ: трендові, але разом з тим лаконічні ботильйони підійдуть до багатьох комплектів одягу. Саме такого акценту часто не вистачає нашим аутфітам, аби з’явилось відчуття завершеності. Навіть старі-добрі джинси з водолазкою оживить взуття з квадратним носом та платформою. Аби пара довше прослужила та не втратила актуальності наступного сезону, обирайте базові кольори та відмовтеся від зайвого декору. Саме такий варіант ми знайшли у бренду Chili: шкіряні ботильйони на маркеті 2900 гривень замість 3600.

Шкіряні ботильйони Chili, 2900 грн / Фото: пресслужба

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Зимове взуття

Ще одна взуттєва покупка на розпродажах — зимові черевики або чоботи. Шукайте максимально теплі та універсальні моделі, які можна комбінувати з якомога більшою кількістю вашого одягу. Це можуть бути світлі шкіряні черевики на хутрі, як у бренду Pavlina: підходять до джинсів, брюк, суконь та спідниць. І ціна приємна: зі знижкою 1960 гривень замість 2800.

Черевики Pavlina, 1960 грн / Фото: пресслужба

Пуховик на зиму

Теплий верхній одяг потрібен всім — це факт. Навряд чи ви знайдете щось тепліше і комфортніше за пуховик — це теж факт! Тому аналізуйте свій гардероб і починайте пошуки пуховика, який вам підходить: враховуйте довжину, наповнювач, температурний режим і, звісно ж, естетику. За всіма цими параметрами ми нам підходить пуховик від бренду Marchi: сiрий колір з усім поєднується, гусячий пух добре гріє, а цікавий крій змушує серденько битися частіше. Беремо! Тим більше, що нова ціна буде 8715 гривень замість 10894.

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Пуховик Marchi, 8715 грн / Фото: пресслужба

Стьобана куртка

Ще одна позиція у списку важливих зимових покупок — стьобана куртка. Це трохи "полегшений" варіант пуховика для тих, хто кермує автівкою, пересувається на транспорті або не любить кутатися у довгі пальта. Стильна модель є у бренду Zharko: стьобана куртка на кнопках з утеплювачем із синтетичного пуху вартуватиме на знижках 3750 гривень замість 4990.

Куртка Zharko, 3750 грн / Фото: пресслужба

Пальто

Завершує топ позицій верхнього одягу демісезонне пальто: його дуже вигідно купувати на сейлах, адже ця річ слугуватиме не один сезон. Аби пальто не "списали" наступного року, обирайте лаконічні моделі у довжині міді: прямі або ледь приталені, на запах чи під пояс. Це мають бути базові відтінки або класичні принти: клітинка, "гусяча лапка". Щоб довго не шукати, зазирайте до асортименту RASLOV: там є саме так моделі. Так, пальто Happy на маркеті можна буде купити за 3850 гривень замість 4799.

Пальто RASLOV, 3850 грн / Фото: пресслужба

Шкіряні рукавички

Якщо ви саме шукаєте рукавички на холодний сезон, то радимо звернути увагу на шкіряні моделі. Вони добре захищають руки, носяться не один рік та естетично виглядають. Можете підібрати аксесуар в тон до верхнього одягу або ж використати гарний прийом стилізації, купивши акцентні рукавички — зелені, бузкові, блакитні чи оранжеві. Яскрава "пляма" завжди підніматиме настрій і дозволить експериментувати з кольорами взимку, додаючи інші речі та аксесуари в улюбленій гамі. Саме такі рукавички є у бренду ELEN-FASHION: шкіряна модель обійдеться у 1280 гривень замість 1600.

Рукавички ELEN-FASHION, 1280 грн / Фото: пресслужба

Сукня трендового кольору

Розбавити монохромний осінньо-зимовий гардероб можна не тільки аксесуарами: цього сезону радимо придбати яскраву сукню в одному з трендових відтінків. Класний варіант є у марки SHTOYKO: сукня міні з розрізом у гостромодному кольорі "синій електрик" згодиться і для щоденних виходів, і для новорічних корпоративів. Ціна сукні знизиться з 1580 до 1200 гривень.

Сукня SHTOYKO, 1200 грн / Фото: пресслужба

Теплий светр

Ще одна категорія безпрограшних покупок у період знижок — теплі речі. Наприклад, яскравий светр. В’язаний трикотаж сьогодні на піку популярності, а тепло та комфорт з моди не вийдуть ніколи. Тому сміливо обирайте принт та колір до душі: нам сподобався светр з рибкою від бренду NITKA. На маркеті він коштуватиме 1760 гривень замість 2200.

Светр NITKA, 1760 грн / Фото: пресслужба

Трикотажний костюм

Ще один теплий мастхев — це трикотажний костюм. Ті, хто вже спробував носити їх під час холодів, сміливо проголошують такі комплекти своєю зимовою уніформою. Бо ж у них неможливо змерзнути, вони ніде не тиснуть та не заважають. І верх до низу підбирати не треба, можна довше поспати зранку. Костюм з ангори від бренду Wear Me на маркеті матиме 20% знижки: худі можна придбати за 684 гривень замість 855, штани — так само.

Костюм Wear Me, 1368 грн / Фото: пресслужба

Прикраси

Завершуємо свій топ покупок на сейлі приємною позицією. Так, прикраси не зігріють вас у морози. Зате піднімуть настрій і змусять віднайти абсолютно новий погляд на себе та свої щоденні образи. Можна обрати "фонові" мінімалістичні браслети та сережки, а можна потішити себе акцентною прикрасою. Ми обираємо другий варіант: у бренду rar jewelry є неймовірно красива срібні каблучка з кварцом, яку в чорноп’ятничний вікенд можна купити за 3200 гривень замість 4000.

Каблучка rar jewelry, 3200 грн / Фото: пресслужба

Нагадаємо, з 26 по 28 листопада пройде Чорний маркет від Всі. Свої: там будуть чотири поверхи одягу, взуття та аксесуарів від 150 українських брендів. Усі товари продаватимуться зі знижками від 20 до 50%!

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