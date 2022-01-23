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Мода на природну красу: хто із зірок відмовився від філерів у губах

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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23 січня, 10:30
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Колоти чи не колоти – ось у чому питання. І поки косметологи намагаються створити загін "ідеальних осіб", пропонуємо надихнутись натуральною красою

Кілька років тому тенденція на збільшення губ досягла свого піку. Процедура, яка обіцяла перетворити вас на Анджеліну Джолі, віщувала успішний успіх у особистому житті, підняти впевненість у собі та диктувала чітко прописані стандарти: "Так треба!". І, варто зазначити, у країнах пострадянського простору маркетинг спрацював — жінки справді почали робити процедуру, доводячи свої риси до "досконалості". Правда, після успішно "впроваджених" пухких губ їх запевняли, що для стандартів золотого перетину всього-на-всього залишилося змінити підборіддя, поправити вилиці, підняти брови, зменшити ніс і прибрати грудки Біша.

Навіщо придумані ці стандарти, який від них сенс, якщо, за фактом, після всіх змін жінки почали перетворюватися на окрему расу — цього нам не пояснюють. Тому вибір залишається за кожним із нас.

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На щастя для більшості "неідеальних" людей, у сучасному світі натуральність більше не вважається вадою. Провідні модельні агенції світу націлені на пошук унікальних осіб із природними рисами. А в топових голлівудських фільмах ви навряд чи побачите у головній ролі актрису з роздутим від філерів обличчям.

10 знаменитих жінок із тонкими губами

Емма Вотсон

Якою ми пам'ятаємо актрису з дитинства в ролі маленької чаклунки в "Гаррі Поттері", такою вона, по суті, і виросла, а її риси обличчя лише уточнились і стали жіночнішими. Але тонкі від природи губи нікуди не поділися, що дуже тішить.

Знаменитості без штучно збільшених губ 2022
Знаменитості без штучно збільшених губ 2022 / Фото: Vogue


Хайді Клум

Модель зі світовим ім'ям теж не піддалася провокаціям штучної краси і залишилася вірною своїй натуральності.

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Знаменитості з натуральними тонкими губами 2022
Знаменитості з натуральними тонкими губами 2022 / Фото: instagram.com/heidiklum

Карлі Клос

Одна з найбільш затребуваних супермоделей і обличчя провідних світових брендів залишається на піку популярності завдяки своєму унікальному шарму і вродженій красі з звичайними губами.

Знаменитості з натуральними тонкими губами 2022
Знаменитості з натуральними тонкими губами 2022 / Фото: instagram.com/karliekloss


Діана Крюгер

Популярна акторка теж любить свою зовнішність без сторонніх втручань косметології, за що шанувальники ще більше її шанують.

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Кірстен Данст

Актриса, яка зіграла в культових фільмах, теж пам'ятається нам із ранніх років. І з роками її обличчя не втратило натуральності.

Ніна Добрев

На зірку "Щоденників вампіра" свого часу мріяли бути схожими на всі дівчата. Мила від природи зовнішність не потребує того, щоб її коригували.

Крістен Стюарт

Актрисі, якій частенько дістається за однакову гру у всіх фільмах, треба віддати належне бодай за бодіпозитив і натуральність.

Знаменитості з натуральними тонкими губами 2022
Знаменитості з натуральними тонкими губами 2022 / Фото: instagram.com/kristenstewartx

Гвинет Пелтроу

Ще одна культова блондинка, яка зіграла не одну роль, у якій мріяла б опинитися будь-яка дівчина. І, незважаючи на те, що стандарти краси часто змінюються, акторка із цілком звичайними губами все одно не втрачає любов глядачів.

Знаменитості з натуральними тонкими губами 2022
Знаменитості з натуральними тонкими губами 2022 / Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Сара Джессіка Паркер

Актриса, чию зовнішність критики часто піддавали суперечкам, і в молодості нічого не змінювала, і зараз не збирається.

Знаменитості з натуральними тонкими губами 2022
Знаменитості з натуральними тонкими губами 2022 / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Кара Делевінь

Модель та актриса Кара Делевінь відома своїм непростим характером. Можемо тільки уявити, що вона відповіла б на пропозицію агента щось собі підкачати.

Знаменитості з натуральними тонкими губами 2022
Знаменитості з натуральними тонкими губами 2022 / Фото: instagram.com/caradelevingne

Дженіфер Еністон

Тренди змінюються, а кумири залишаються кумирами. Еністон продовжує грати кращі ролі в наших улюблених фільмах, і тонкі губи їй не заважають.

Знаменитості з натуральними тонкими губами 2022
Знаменитості з натуральними тонкими губами 2022 / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Також вам буде цікаво: знаменитості, які у повсякденному житті ходять без манікюру

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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