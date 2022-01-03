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І так зійде: знаменитості, які у повсякденному житті ходять без манікюру (фото)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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3 січня, 10:00
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Ці дівчата не люблять довгі нігті та кольоровий дизайн
Знамениті жінки, які ходять без манікюру
Знамениті жінки, які ходять без манікюру / Фото: Колаж: Сьогодні

Кожна з нас розуміє, що догляд за нігтями в холодну пору роки дуже складний, але важливий. По-перше, потрібно захищати руки від холоду за допомогою рукавичок. По-друге, необхідно зволожувати шкіру та кутикулу різними кремами та засобами. А щодо лаку – так можна і без нього. Зараз знаменитості покажуть, як це.

Незважаючи на зростаючу популярність у сфері краси по-справжньому хороших майстрів нігтьового сервісу, більшість дівчат вважають за краще ходити зі своїми нігтями. Але ми не дивуємося, адже серед зірок спостерігаємо ту саму тенденцію.

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ТОП-10 знаменитостей, які ходять без манікюру

Емілі Ратаковські

Дженіфер Лопес

Різ Візерспун

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Тіна Кунакі

Приянка Чопра

Зої Салдану

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Кім Кардашян

Аманда Сейфрід

Джессіка Альба

Тайра Бенкс

Також читайте про новий тренд манікюру "північне сяйво".

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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