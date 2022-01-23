Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией Харьков устоит? Харьков устоит? 💥 Телефонные террористы

Стиль Обамы

Модный маникюр

Все к 14 февраля

Смеяться как Джим

Тренды 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Мода на естественную красоту: кто из звезд отказался от филлеров в губах

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 января, 10:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Колоть или не колоть – вот в чем вопрос. И пока косметологи пытаются создать отряд "идеальных лиц", предлагаем вдохновиться натуральной красотой

Пару лет назад тенденция на увеличение губ достигла своего пика. Процедура, которая обещала превратить вас в Анджелину Джоли, сулила успешный успех в личной жизни, обещала поднять уверенность в себе и диктовала четко прописанные стандарты: "Так надо!". И, стоит заметить, в странах постсоветского пространства маркетинг сработал — женщины действительно начали делать процедуру, доводя свои лица до "совершенства". Правда, после успешно "внедренных" пухлых губ их уверяли, что для стандартов золотого сечения всего-то осталось изменить подбородок, поправить скулы, приподнять брови, уменьшить нос и убрать комки Биша.

Зачем придуманы эти стандарты, какой от них смысл, если, по факту, после всех видоизменений женщины начали превращаться в отдельную расу — этого нам не объясняют. Поэтому выбор остается за каждым из нас.

Реклама

К счастью для большинства "неидеальных" людей, в современном мире натуральность больше не считается изъяном. Ведущие модельные агентства мира нацелены на поиск уникальных лиц с естественными чертами. А в топовых голливудских фильмах вы вряд ли увидите в главной роли актрису с раздутым от филлеров лицом.

10 знаменитых женщин с тонкими губами

Эмма Уотсон

Какой мы помним актрису с детства в роли маленький колдуньи в "Гарри Поттере", такой она, по сути, и выросла, а ее черты лица лишь уточнились и стали более женственными. Но тонкие от природы губы никуда не делись, что очень радует.

Знаменитости без искусственно сделанных губ 2022
Знаменитости без искусственно сделанных губ 2022 / Фото: Vogue


Хайди Клум

Модель с мировым именем тоже не поддалась провокациям искусственной красоты и осталась верна своей натуральности.

Реклама

Знаменитости с натуральными тонкими губами 2022
Знаменитости с натуральными тонкими губами 2022 / Фото: instagram.com/heidiklum

Карли Клосс

Одна из самых востребованных сейчас супермоделей и лицо ведущих мировых брендов остается на пике популярности благодаря своему уникальному шарму и врожденной красоте с самыми обычными губами.

Знаменитости с натуральными тонкими губами 2022
Знаменитости с натуральными тонкими губами 2022 / Фото: instagram.com/karliekloss


Диана Крюгер

Популярная актриса тоже любит свою внешность без сторонних вмешательствах косметологии, за что поклонники еще больше ее уважают.

Реклама


Кирстен Данст

Актриса, сыгравшая в культовых фильмах, тоже помнится нам с самых ранних лет. И с годами ее лицо не потеряло натуральности.

Нина Добрев

На звезду "Дневников вампира" в свое время мечтали быть похожими все девушки. Милая от природы внешность не нуждается в том, чтобы ее корректировали.

Кристен Стюарт

Актрисе, которой частенько достается за одинаковую игру во всех фильмах, надо отдать должное хотя бы за бодипозитив и натуральность.

Знаменитости с натуральными тонкими губами 2022
Знаменитости с натуральными тонкими губами 2022 / Фото: instagram.com/kristenstewartx

Гвинет Пэлтроу

Еще одна культовая блондинка, сыгравшая не одну роль, в которой мечтала бы оказаться любая девушка. И, несмотря на то, что стандарты красоты часто меняются, актриса с вполне обычными губами все равно не теряет любовь зрителей.

Знаменитости с натуральными тонкими губами 2022
Знаменитости с натуральными тонкими губами 2022 / Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Сара Джессика Паркер

Актриса, чью внешность критики часто подвергали спорам, и в молодости ничего не меняла, и сейчас не собирается.

Знаменитости с натуральными тонкими губами 2022
Знаменитости с натуральными тонкими губами 2022 / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Кара Делевинь

Модель и актриса Кара Делевинь известна своим непростым характером. Можем только представить, что бы она ответила на предложение агента что-то себе подкачать.

Знаменитости с натуральными тонкими губами 2022
Знаменитости с натуральными тонкими губами 2022 / Фото: instagram.com/caradelevingne

Дженнифер Энистон

Тренды меняются, а кумиры остаются кумирами. Энистон продолжает играть лучшие роли в наших любимых фильмах, и тонкие губы ей ни капли не мешают.

Знаменитости с натуральными тонкими губами 2022
Знаменитости с натуральными тонкими губами 2022 / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Также вам будет интересно: знаменитости, которые в повседневной жизни ходят без маникюра

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как сделать идеальное селфи
Узнать!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Doodle Сегодня
24 января. Сёити Ёкои. 50 лет назад на острове Гуам был найден капрал, не поверивший в капитуляцию Японии во Второй мировой. 28 лет он провел в джунглях, ожидая приказа о наступлении…
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Тратим 1000 Зеленского
Выбираем книгу месяца
Буду читать
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
17 — 23 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять