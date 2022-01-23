Мода на естественную красоту: кто из звезд отказался от филлеров в губах

Колоть или не колоть – вот в чем вопрос. И пока косметологи пытаются создать отряд "идеальных лиц", предлагаем вдохновиться натуральной красотой

Пару лет назад тенденция на увеличение губ достигла своего пика. Процедура, которая обещала превратить вас в Анджелину Джоли, сулила успешный успех в личной жизни, обещала поднять уверенность в себе и диктовала четко прописанные стандарты: "Так надо!". И, стоит заметить, в странах постсоветского пространства маркетинг сработал — женщины действительно начали делать процедуру, доводя свои лица до "совершенства". Правда, после успешно "внедренных" пухлых губ их уверяли, что для стандартов золотого сечения всего-то осталось изменить подбородок, поправить скулы, приподнять брови, уменьшить нос и убрать комки Биша.

Зачем придуманы эти стандарты, какой от них смысл, если, по факту, после всех видоизменений женщины начали превращаться в отдельную расу — этого нам не объясняют. Поэтому выбор остается за каждым из нас.

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К счастью для большинства "неидеальных" людей, в современном мире натуральность больше не считается изъяном. Ведущие модельные агентства мира нацелены на поиск уникальных лиц с естественными чертами. А в топовых голливудских фильмах вы вряд ли увидите в главной роли актрису с раздутым от филлеров лицом.

10 знаменитых женщин с тонкими губами

Эмма Уотсон



Какой мы помним актрису с детства в роли маленький колдуньи в "Гарри Поттере", такой она, по сути, и выросла, а ее черты лица лишь уточнились и стали более женственными. Но тонкие от природы губы никуда не делись, что очень радует.

Знаменитости без искусственно сделанных губ 2022 / Фото: Vogue

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Модель с мировым именем тоже не поддалась провокациям искусственной красоты и осталась верна своей натуральности.

Знаменитости с натуральными тонкими губами 2022 / Фото: instagram.com/heidiklum

Карли Клосс



Одна из самых востребованных сейчас супермоделей и лицо ведущих мировых брендов остается на пике популярности благодаря своему уникальному шарму и врожденной красоте с самыми обычными губами.

Знаменитости с натуральными тонкими губами 2022 / Фото: instagram.com/karliekloss

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Популярная актриса тоже любит свою внешность без сторонних вмешательствах косметологии, за что поклонники еще больше ее уважают.



Кирстен Данст



Актриса, сыгравшая в культовых фильмах, тоже помнится нам с самых ранних лет. И с годами ее лицо не потеряло натуральности.

Нина Добрев

На звезду "Дневников вампира" в свое время мечтали быть похожими все девушки. Милая от природы внешность не нуждается в том, чтобы ее корректировали.

Кристен Стюарт



Актрисе, которой частенько достается за одинаковую игру во всех фильмах, надо отдать должное хотя бы за бодипозитив и натуральность.

Знаменитости с натуральными тонкими губами 2022 / Фото: instagram.com/kristenstewartx

Гвинет Пэлтроу



Еще одна культовая блондинка, сыгравшая не одну роль, в которой мечтала бы оказаться любая девушка. И, несмотря на то, что стандарты красоты часто меняются, актриса с вполне обычными губами все равно не теряет любовь зрителей.

Знаменитости с натуральными тонкими губами 2022 / Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Сара Джессика Паркер



Актриса, чью внешность критики часто подвергали спорам, и в молодости ничего не меняла, и сейчас не собирается.

Знаменитости с натуральными тонкими губами 2022 / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Кара Делевинь



Модель и актриса Кара Делевинь известна своим непростым характером. Можем только представить, что бы она ответила на предложение агента что-то себе подкачать.

Знаменитости с натуральными тонкими губами 2022 / Фото: instagram.com/caradelevingne

Дженнифер Энистон



Тренды меняются, а кумиры остаются кумирами. Энистон продолжает играть лучшие роли в наших любимых фильмах, и тонкие губы ей ни капли не мешают.

Знаменитости с натуральными тонкими губами 2022 / Фото: instagram.com/jenniferaniston

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