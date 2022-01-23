Мода на естественную красоту: кто из звезд отказался от филлеров в губах

Пару лет назад тенденция на увеличение губ достигла своего пика. Процедура, которая обещала превратить вас в Анджелину Джоли, сулила успешный успех в личной жизни, обещала поднять уверенность в себе и диктовала четко прописанные стандарты: "Так надо!". И, стоит заметить, в странах постсоветского пространства маркетинг сработал — женщины действительно начали делать процедуру, доводя свои лица до "совершенства". Правда, после успешно "внедренных" пухлых губ их уверяли, что для стандартов золотого сечения всего-то осталось изменить подбородок, поправить скулы, приподнять брови, уменьшить нос и убрать комки Биша.
Зачем придуманы эти стандарты, какой от них смысл, если, по факту, после всех видоизменений женщины начали превращаться в отдельную расу — этого нам не объясняют. Поэтому выбор остается за каждым из нас.
К счастью для большинства "неидеальных" людей, в современном мире натуральность больше не считается изъяном. Ведущие модельные агентства мира нацелены на поиск уникальных лиц с естественными чертами. А в топовых голливудских фильмах вы вряд ли увидите в главной роли актрису с раздутым от филлеров лицом.
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10 знаменитых женщин с тонкими губами
Эмма Уотсон
Какой мы помним актрису с детства в роли маленький колдуньи в "Гарри Поттере", такой она, по сути, и выросла, а ее черты лица лишь уточнились и стали более женственными. Но тонкие от природы губы никуда не делись, что очень радует.
Хайди Клум
Модель с мировым именем тоже не поддалась провокациям искусственной красоты и осталась верна своей натуральности.
Карли Клосс
Одна из самых востребованных сейчас супермоделей и лицо ведущих мировых брендов остается на пике популярности благодаря своему уникальному шарму и врожденной красоте с самыми обычными губами.
Диана Крюгер
Популярная актриса тоже любит свою внешность без сторонних вмешательствах косметологии, за что поклонники еще больше ее уважают.
Кирстен Данст
Актриса, сыгравшая в культовых фильмах, тоже помнится нам с самых ранних лет. И с годами ее лицо не потеряло натуральности.
Нина Добрев
На звезду "Дневников вампира" в свое время мечтали быть похожими все девушки. Милая от природы внешность не нуждается в том, чтобы ее корректировали.
Кристен Стюарт
Актрисе, которой частенько достается за одинаковую игру во всех фильмах, надо отдать должное хотя бы за бодипозитив и натуральность.
Гвинет Пэлтроу
Еще одна культовая блондинка, сыгравшая не одну роль, в которой мечтала бы оказаться любая девушка. И, несмотря на то, что стандарты красоты часто меняются, актриса с вполне обычными губами все равно не теряет любовь зрителей.
Сара Джессика Паркер
Актриса, чью внешность критики часто подвергали спорам, и в молодости ничего не меняла, и сейчас не собирается.
Кара Делевинь
Модель и актриса Кара Делевинь известна своим непростым характером. Можем только представить, что бы она ответила на предложение агента что-то себе подкачать.
Дженнифер Энистон
Тренды меняются, а кумиры остаются кумирами. Энистон продолжает играть лучшие роли в наших любимых фильмах, и тонкие губы ей ни капли не мешают.
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