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Чи варто боятися збільшення губ – розбираємося з косметологом

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
4 листопада, 11:35
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Корекція губ філерами – це не лише досягнення бажаної привабливості, а ще й анти-ейдж профілактика. Навіщо та кому роблять таку процедуру – у матеріалі
Боятися збільшення губ не варто, важливо обрати професіонала та використовувати якісні філери
Боятися збільшення губ не варто, важливо обрати професіонала та використовувати якісні філери / Фото: unsplash.com

Корекція об'єму губ – це видима антивікова процедура, до якої вдаються жінки різного віку, а не лише молоді дівчата. Що потрібно знати, якщо ви хочете збільшити губи або підкоригувати їхню форму, але боїтеся – секретами поділилася косметолог Яна Коркодим.

Яна Коркодім
Яна Коркодім / Фото: пресслужба

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Які філери краще для губ?

Хочу зробити об`єм губ гіалоурановою кислотою, але дуже боюся, що губи стануть, як у качки – таку фразу я чую дуже часто, – каже Яна Коркодим, – тому важливо розуміти, з чого складаються філери, як вони працюють. Також важливо озвучувати свої бажання косметологу, часто дуже великі губи – саме запит клієнтки.

Для корекції форми губ використовуються філери з гіалоурановою кислотою – саме молекули цієї речовини дуже стійкі, їх ущільнюють спеціальними магнітними полями "в клубок", тому гіалуронова кислота довше тримається в м'яких тканинах, в даному випадку – в губах.

Цей філер тримається від 9 до 18 місяців Залежно від виробника. І цим філер гіалуронової кислоти відрізняється від біоревіталізації – ця процедура більш швидкісна. Також результат залежить від ваших природних даних, форми губ тощо.

А якщо губи маленькі, як їх одразу зробити пухкими?

Якщо від природи губи дуже маленькі , то відразу досягти результату пухких губок не вийде, процедуру слід розділити на 2 рази. Невеликий обсяг буде помітний після першої процедури, потім варто повторити через 3-4 місяці і тоді виходить досягти бажаної форми. Тоді ваші губи будуть виглядати природно та натурально.

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Ін'єкції в губи – це ще й антивікова процедура, а не тільки можливість "отримати" пухкі губки
Ін'єкції в губи – це ще й антивікова процедура, а не тільки можливість "отримати" пухкі губки / Фото: freepik.com

Деякі жінки думають, що збільшення форми губ – це процедура тільки для молодих дівчат, які хочуть виглядати сексуальніше. Але ні, корекція губ філерами – це видима антивікова процедура.

Навіщо коригувати губи вже дорослим жінкам?

Корекція губ за допомогою введення гіалуронової кислоти дозволяє не тільки збільшити обсяг губ філерами, а й усунути вікові зміни губ. Це втрата об'єму, кисетні зморшки, сухість губ, також процедура дозволяє повернути губам чіткий контур та виправити їхню асиметрію.

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Не варто також боятися виведення філера – його "розсмоктування" відбувається поетапно, тому зі зниженням дії гіалуронки процедуру можна повторити, як часто – залежить від індивідуальних особливостей стану шкіри та показників здоров'я жінки.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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