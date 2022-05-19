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Володимир Зеленський у мілітарі-вишиванці – що означають символи на сорочці президента України

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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19 травня, 13:03
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Вишиванка – традиційний український одяг, який несе у собі символи надії, сили, сім'ї та добра. Саме цей предмет гардеробу грає роль у збереженні ідентичності українців. Розповідаємо, що означає образ Зеленського
Володимир Зеленський привітав українців з Днем вишиванки
Володимир Зеленський привітав українців з Днем вишиванки / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 19 травня, в Україні відзначають День вишиванки. Раніше українців із цим святом привітала перша леді країни, опублікувавши нове фото і щирий до болю пост у своїх соцмережах.

Президент України Володимир Зеленський також приєднався до поздоровлень. Він опублікував у своїх соціальних мережах відеопривітання із Днем вишиванки. Для цього дня президент обрав вишиванку кольору хакі.

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Бажаю здоров'я. Сильна, непохитна, смілива та вільна, з Днем вишиванки, Україно!, — сказав Зеленський.

Що означає вишиванка Володимира Зеленського

Сьогодні також у соціальних мережах президента було опубліковано ще одне відео до Дня вишиванки. У патріотичному та зворушливому ролику показані воєнні кадри, національні коди, звучать такі знайомі пісні. У відео нагадують, що на війні, яку Росія розв'язала проти України, вишиванка стала священним оберегом та символом перемоги.

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Зеленський звернувся до українців у вишиванці кольору хакі. Здається, цей колір говорить сам за себе – це колір війни. Але варто знати, що колір хакі на хінді означає "пильний". А у перекладі з перського хакі означає колір землі. Цікаво, що образотворче мистецтво описує цей колір як відтінок прозріння, молодості, розквіт однієї цивілізації та затемнення для іншої. Не дарма в сучасному світі колір хакі асоціюється з армією та захистом від війни.

Володимир Зеленський у вишиванці кольору хакі
Володимир Зеленський у вишиванці кольору хакі / Фото: скріншот

Судячи з відеозвернення президента України, на його вишиванці можна розглянути символи сили – Дуба. Саме дуб у язичницькі часи був головним символом найгрізнішого і найсильнішого бога Перуна. Цей символ означає чоловічу енергію, життєву силу та непереможність.

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Володимир Зеленський вибрав вишиванку українського бренду Entodim. Її назва Velych.

Вам буде цікаво дізнатися, що носить Володимир Зеленський під час війни.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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