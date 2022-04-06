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Що носить Володимир Зеленський під час війни

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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6 квітня, 18:45
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Президент України міг, як головнокомандувач, залишитися в парадному одязі. Те, що Зеленський вирішив змінити свої колишні темно-сині костюми політика на найдоступніший одяг – футболку та кросівки, має свій зміст
Чому Володимир Зеленський відмовився від костюмів і не носить воєнну форму
Чому Володимир Зеленський відмовився від костюмів і не носить воєнну форму / Фото: president.gov.ua

Гардероб Володимира Зеленського став однією із тем останніх днів. Поки росіяни б'ються за цукор, а Путін виходить на сцену пропагандистського концерту в Лужниках у куртці за 14 тисяч доларів, користувачі Мережі звернули увагу, що президент України приїхав до Бучі у кросівках за 50 доларів.

Володимир Зеленський у Бучі
Володимир Зеленський у Бучі / Фото: president.gov.ua

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Весь світ бачить, що з 24 лютого від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Володимир Зеленський одягнений у речі кольору хакі, а не в уніформу політика – темно-сині костюми, білі сорочки та краватки. З того часу на публіці президент з'являється виключно в одязі оливково-зелених відтінків. У ньому він спілкується з главами держав та звертається до депутатів європейського парламенту.

Зустріч президента України з головами урядів Польщі, Чехії та Словенії
Зустріч президента України з головами урядів Польщі, Чехії та Словенії / Фото: president.gov.ua

Модний критик та фешн-директор The New York Times зауважила, що Зеленський став символом сили та патріотизму українського народу, а його зовнішній вигляд нагадує, що він звичайний хлопець, який вдячний ЗСУ за жертву та працю. Таким чином, президент України висловлює і ясно заявляє про свою солідарність з народом, а не присвоює собі заслуги солдатів, хизуючи парадною воєнною формою.

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Володимир Зеленський в одязі Hallyard та кросівках Lowa
Володимир Зеленський в одязі Hallyard та кросівках Lowa / Фото: president.gov.ua

Так, президент здебільшого носить одяг українських брендів М-Тac (Military Tactical) та 281.z, серед яких флісові кофти, штани та футболки.

Президент Володимир Зеленський відвідав поранених захисників України, які проходять лікування у військовому госпіталі, 13 березня 2022 року
Президент Володимир Зеленський відвідав поранених захисників України, які проходять лікування у військовому госпіталі, 13 березня 2022 року / Фото: president.gov.ua

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Кілька разів Зеленського помічали у речах нідерландського бренду тактичного одягу Hallyard та футболках бренду 5.11.

Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами
Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами / Фото: president.gov.ua

Щодо взуття, Володимир Зеленський одягав кросівки німецького бренду Lowa, а також американського бренду Saucony.

Зустріч президента України з працівниками ДСНС, які брали участь у ліквідації наслідків російської агресії
Зустріч президента України з працівниками ДСНС, які брали участь у ліквідації наслідків російської агресії / Фото: president.gov.ua

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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