Владимир Зеленский в милитари-вышиванке – что значат символы на рубашке президента Украины

Вышиванка – традиционная украинская одежда, которая несет в себе символы надежды, силы, семьи и добра. Именно этот предмет гардероба играет роль сохранения идентичности украинцев. Рассказываем, что значит образ Зеленского

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 19 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Ранее украинцев с этим праздником поздравила первая леди страны, опубликовав новое фото и душераздирающий пост в своих соцсетях.

Президент Украины Владимир Зеленский также присоединился к поздравлениям. Он опубликовал в своих социальных сетях видеопоздравление с Днем вышиванки. Для этого дня президент выбрал вышиванку цвета хаки.

Реклама

Желаю здоровья. Сильная, несгибаемая, смелая и свободная, с Днем вышиванки, Украина! — сказал Зеленский.

Что означает вышиванка Владимира Зеленского

Сегодня также в социальных сетях президента было опубликовано еще одно видео ко Дню вышиванки. В патриотичном и трогательном ролике показаны военные кадры, национальные коды, звучат такие знакомые песни. В видео напоминают, что на войне, которую Россия развязала против Украины, вышиванка стала священным оберегом и символом победы.

Реклама

Зеленский обратился к украинцам в вышиванке цвета хаки. Кажется, что этот цвет говорит сам за себя – это цвет войны. Но стоит знать, что цвет хаки на хинди означает "пыльный". А в переводе с персидского хаки означает цвет земли. Интересно, что изобразительное искусство описывает этот цвет, как оттенок прозрения, молодости, расцвет одной цивилизации и затмение для другой. Не зря в современном мире цвет хаки ассоциируется с армией и защитой от войны.

Владимир Зеленский в вышиванке цвета хаки / Фото: скриншот

Судя по видеообращению президента Украины, на его вышиванке можно рассмотреть символы силы – Дуба. Именно дуб в языческие времена был главным символом самого грозного и сильного бога Перуна. Этот символ обозначает мужскую энергию, жизненную силу и непобедимость.

Реклама

Владимир Зеленский выбрал вышиванку украинского бренда Entodim. Ее название Velych.

Вам будет интересно узнать, что носит Владимир Зеленский во время войны.