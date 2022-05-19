Life
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Трендовые украшения

Флешмоб Никитюк

Бесплатно в Канаду

Сезонная аллергия

Учеба за границей

Герои Азовстали
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Владимир Зеленский в милитари-вышиванке – что значат символы на рубашке президента Украины

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 мая, 13:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вышиванка – традиционная украинская одежда, которая несет в себе символы надежды, силы, семьи и добра. Именно этот предмет гардероба играет роль сохранения идентичности украинцев. Рассказываем, что значит образ Зеленского
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 19 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Ранее украинцев с этим праздником поздравила первая леди страны, опубликовав новое фото и душераздирающий пост в своих соцсетях.

Президент Украины Владимир Зеленский также присоединился к поздравлениям. Он опубликовал в своих социальных сетях видеопоздравление с Днем вышиванки. Для этого дня президент выбрал вышиванку цвета хаки.

Реклама

Желаю здоровья. Сильная, несгибаемая, смелая и свободная, с Днем вышиванки, Украина! — сказал Зеленский.

Что означает вышиванка Владимира Зеленского

Сегодня также в социальных сетях президента было опубликовано еще одно видео ко Дню вышиванки. В патриотичном и трогательном ролике показаны военные кадры, национальные коды, звучат такие знакомые песни. В видео напоминают, что на войне, которую Россия развязала против Украины, вышиванка стала священным оберегом и символом победы.

Реклама

Зеленский обратился к украинцам в вышиванке цвета хаки. Кажется, что этот цвет говорит сам за себя – это цвет войны. Но стоит знать, что цвет хаки на хинди означает "пыльный". А в переводе с персидского хаки означает цвет земли. Интересно, что изобразительное искусство описывает этот цвет, как оттенок прозрения, молодости, расцвет одной цивилизации и затмение для другой. Не зря в современном мире цвет хаки ассоциируется с армией и защитой от войны.

Владимир Зеленский в вышиванке цвета хаки
Владимир Зеленский в вышиванке цвета хаки / Фото: скриншот

Судя по видеообращению президента Украины, на его вышиванке можно рассмотреть символы силы – Дуба. Именно дуб в языческие времена был главным символом самого грозного и сильного бога Перуна. Этот символ обозначает мужскую энергию, жизненную силу и непобедимость.

Реклама

Владимир Зеленский выбрал вышиванку украинского бренда Entodim. Ее название Velych.

Вам будет интересно узнать, что носит Владимир Зеленский во время войны.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Вещь дня
Панама Kalush
Тренд сезона 💕
Где купить
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Деятели с украинскими корнями
Made in Ukraine
Зигмунд Фрейд
Зигмунд Фрейд

психолог, психоаналитик, психиатр и невролог

Энди Уорхол
Энди Уорхол

художник, продюсер, создатель поп-арта

Чак Паланик
Чак Паланик

писатель, автор книги «Бойцовский клуб»

Дэвид Копперфильд
Дэвид Копперфильд

иллюзионист и гипнотизёр

Стив Возняк
Стив Возняк

изобретатель, соучредитель компании Apple

1 /2
Читать
Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Как выехать за границу студентам призывного возраста
Лайфхак недели
Разъяснения пограничников
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять