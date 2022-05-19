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Фото дня: Олена Зеленська у вишиванці до війни та під час

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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19 травня, 10:11
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Сьогодні, 19 травня, в Україні відзначається День вишиванки. Привітала українців також перша леді Олена Зеленська. Вона опублікувала новий знімок на честь цього дня
Олена Зеленська у вишиванці. 2022 рік та 2021 рік
Олена Зеленська у вишиванці. 2022 рік та 2021 рік / Фото: Колаж: Сьогодні

Олена Зеленська поділилася новим фото у своїх офіційних соцмережах. Перша леді України опублікувала знімок, на якому позує у синьо-білій вишиванці.

Зеленська також написала пост, який вразив до болю, про код нації, про українців та про вишиванку.

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Олена Зеленська у вишиванці
Олена Зеленська у вишиванці

Хтось дістає її, дивом вцілілу, із шафи у зруйнованому будинку. А хтось втратив разом із домом. Хтось шукає її в іншій країні, куди вигнала війна. Хтось одягне її в рідному місті, де нарешті немає обстрілів. Хтось – в окупації, ризикуючи життям. А хтось зробить це взагалі вперше, бо вперше відчув таку потребу. Цей день українці відзначають багато років, але війна наповнила його новим щемливим змістом. Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про "вишитий код нації". Вперше це стало настільки особистим і гострим. Вперше це про наші страшні втрати й про обов’язкову перемогу над ворогом і горем.

З Днем вишиванки, друзі!

Нас дуже вразило послання Зеленської та її знімок. Ми вирішили згадати, як Зеленська відзначала День вишиванки минулого року. У 2021 році перша леді України опублікувала фото разом з чоловіком. Вони були щасливі, у білих вишиванках із червоними та чорними квітами. Тоді Олена згадувала про свою бабусю Шуру, традиції вишивки та коди нації. Між цими фото різниця в один рік та в одну війну.

Олена та Володимир Зеленські у вишиванках
Олена та Володимир Зеленські у вишиванках

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Дивіться фоторепортаж Олена Зеленська вперше за час війни з'явилася на публіці.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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