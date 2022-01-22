Річ дня: Prada випустили баскетбольний м'яч за 18,5 тис. грн

Розкішні бренди не перестають нас дивувати своїми новими творами за шалені гроші

Prada випустили баскетбольний м'яч за 18,5 тис. грн / Фото: prada.com

Здавалося, після мішка для собачих фекалій за 7 тис. грн, нас вже нічим не здивувати, але ми недооцінили можливості брендів. Prada випустили баскетбольний м'яч за 18,5 тис. грн.

Бренд представив баскетбольний м'яч для капсульної колекції Outdoor Mountain, присвяченої активним видам спорту. Жодною надпотужністю спортивна куля не відрізняється, але дорогай тим, що люксова.

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Prada випустили баскетбольний м'яч за 18,5 тис. грн. / Фото: prada.com

М'яч виготовлений із чорної гуми та вже за традицією прикрашений трикутним логотипом італійської марки з акцентними білими лініями. Також у комплект увійшла система для перенесення з короткою ручкою із лямок з деталями зі шкіри.

Ціна такого витвору розкоші на сайті бренду – 580 євро (18, 5 тис. грн).

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Prada випустили баскетбольний м'яч за 18,5 тис. грн. / Фото: prada.com

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