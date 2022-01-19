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Versace випустили мішкотримач для фекалій за 7 тис. грн. Ваш світ не буде колишнім (фото)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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19 січня, 15:07
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Ні, не здалося, що ви все прочитали правильно. Крім того, у новий комплект бренду також входить підвіска
Versace випустив мішкотримач для собачих фекалій
Versace випустив мішкотримач для собачих фекалій / Фото: Колаж: Сьогодні

Все ще не можете навчитися витрачати гроші на себе? А хтось цілком спокійно може викласти кругленьку суму грошей, щоб побалувати свого улюбленого вихованця. Ну як, побалувати... Навряд чи він щось зрозуміє, але душа радіє, коли ви тримаєте в руках не нудний пакетик із продуктами життєдіяльності вашого улюбленця, а люксовий виріб Versace.

Італійський будинок моди Versace почав продавати новий аксесуар для тварин – мішкотримач для собачих фекалій Medusa та підвіску. Про це повідомляється на сайті бренду.

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Versace випустив мішкотримач для собачих фекалій
Versace випустив мішкотримач для собачих фекалій / Фото: Versace

Мішкотримач Medusa забезпечує легкий доступ до пластикового мішка для збору відходів вихованців, а застібка-кнопка допомагає легко використовувати цей аксесуар. У комплект входить підвіска Medusa Medallion, прикрашена кристалами, яку можна прикріпити до нашийника вашого улюбленця.

– йдеться в описі товару.

Набір коштує 6750 грн і доступний у двох розмірах — S та L. Повісити мішкотримач можна на сумці або шльовці джинсів за допомогою карабіну, а вже вдома або біля смітника — культурно викинути вміст в урну.

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Коштує такий мішкотримач – 6750 грн. Погодьтеся, з таким стильним аксесуаром можна навіть, не маючи собаки, гордо хизуватися вулицею

Нашийник для собак Versace за 7600 грн
Нашийник для собак Versace за 7600 грн / Фото: Versace

Також вам буде цікаво: чому Джона Хілл ходить з Hermès Birkin вартістю 480 тис. грн у "Не дивись нагору"

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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