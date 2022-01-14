Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😡 Кібернапад на Україну 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка 🌊 Водохреща-2022

Стиль Зеленської

Чек-лист на січень

Кращі актори року

Книги місяця

Старий Новий рік

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Випромінюючи мужність та харизму: Том Холланд став обличчям реклами Prada

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 січня, 13:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Один із найперспективніших акторів Голлівуду позував перед об'єктивом британського модного фотографа Девіда Сімса
Том Холланд став обличчям рекламної кампанії Prada Men's Spring 2022
Том Холланд став обличчям рекламної кампанії Prada Men's Spring 2022 / Фото: prada.com

Потенційний ведущий премії "Оскар 2022" Том Холланд, блискуче зігравший головну роль у триквелі від Marvel та Sony Pictures "Людина-павук: Додому шляху нема", став обличчям рекламної кампанії Prada Men's Spring 2022.

Британський актор очолює чоловічу весняну рекламну кампанію Prada 2022, представлену через об'єктив камери британського модного фотографа Девіда Сімса.

Реклама

За темою сезонної кампанії In the Mood for Prada, Холланд грайливо позує перед камерою: поправляє комір червоної шкіряної байкерської куртки, ховає руки за спину в чорному кардигані на голе тіло, демонструє сумку Prada.

Том Холланд став обличчям рекламної кампанії Prada Men's Spring 2022
Том Холланд став обличчям рекламної кампанії Prada Men's Spring 2022 / Фото: prada.com

Реклама

Том Холланд став обличчям рекламної кампанії Prada Men's Spring 2022
Том Холланд став обличчям рекламної кампанії Prada Men's Spring 2022 / Фото: prada.com

Нагадаємо, що актор був одягнений у пошитий на замовлення костюм Prada і на прем'єрі фільму "Людина-павук: Додому шляху нема" у Лос-Анджелесі у грудні 2021 року.

Том Холланд став обличчям рекламної кампанії Prada Men's Spring 2022
Том Холланд став обличчям рекламної кампанії Prada Men's Spring 2022 / Фото: prada.com

Реклама

Prada має великий досвід залучення кінозірок для своїх рекламних кампаній, включаючи Віллема Дефо, Ітана Хоука, Дейна ДеХаана і Езру Міллера, а також Джулію Гарнер, Ширу Хаас і Хантера Шафера.

Том Холланд став обличчям рекламної кампанії Prada Men's Spring 2022
Том Холланд став обличчям рекламної кампанії Prada Men's Spring 2022 / Фото: prada.com

Також вам буде цікаво: дружина Тищенка на Новий рік отримала сумку Prada за 48 тис. грн.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Рейтинг Apple
Найкращі подкасти світу
1
Дитяча книга з Метью Віннером Дитяча книга з Метью Віннером
2
Добре всередині з лікарем Беккі Добре всередині з лікарем Беккі
3
Бодібілдери з Меттом Роджерсом Бодібілдери з Меттом Роджерсом
4
Політика брючного костюма з Сарою Стюарт Політика брючного костюма з Сарою Стюарт
5
Терапія для підлітків з Гаелем Айтором Терапія для підлітків з Гаелем Айтором
Що ще послухати
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
#людина_цього_дня
14 січня. Іван Огієнко. 140 років тому у Брусилові народився український політичний діяч, просвітник та мовознавець, міністр освіти та міністр віросповідань УНР, єпископ Іван Огієнко...
На зустріч із героєм!
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Detox після свят
Обирай ЗОЖ
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Як королева
Портрет Кейт Міддлтон до 40-річчя
Більше фото герцогині
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
10 — 16 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти