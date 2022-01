Випромінюючи мужність та харизму: Том Холланд став обличчям реклами Prada

Один із найперспективніших акторів Голлівуду позував перед об'єктивом британського модного фотографа Девіда Сімса

Том Холланд став обличчям рекламної кампанії Prada Men's Spring 2022 / Фото: prada.com

Потенційний ведущий премії "Оскар 2022" Том Холланд, блискуче зігравший головну роль у триквелі від Marvel та Sony Pictures "Людина-павук: Додому шляху нема", став обличчям рекламної кампанії Prada Men's Spring 2022.

Британський актор очолює чоловічу весняну рекламну кампанію Prada 2022, представлену через об'єктив камери британського модного фотографа Девіда Сімса.

Реклама

За темою сезонної кампанії In the Mood for Prada, Холланд грайливо позує перед камерою: поправляє комір червоної шкіряної байкерської куртки, ховає руки за спину в чорному кардигані на голе тіло, демонструє сумку Prada.

Том Холланд став обличчям рекламної кампанії Prada Men's Spring 2022 / Фото: prada.com

Реклама

Том Холланд став обличчям рекламної кампанії Prada Men's Spring 2022 / Фото: prada.com

Нагадаємо, що актор був одягнений у пошитий на замовлення костюм Prada і на прем'єрі фільму "Людина-павук: Додому шляху нема" у Лос-Анджелесі у грудні 2021 року.

Том Холланд став обличчям рекламної кампанії Prada Men's Spring 2022 / Фото: prada.com

Реклама

Prada має великий досвід залучення кінозірок для своїх рекламних кампаній, включаючи Віллема Дефо, Ітана Хоука, Дейна ДеХаана і Езру Міллера, а також Джулію Гарнер, Ширу Хаас і Хантера Шафера.

Том Холланд став обличчям рекламної кампанії Prada Men's Spring 2022 / Фото: prada.com

Також вам буде цікаво: дружина Тищенка на Новий рік отримала сумку Prada за 48 тис. грн.