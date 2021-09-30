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Український художник Володимир Манжос оформив вітрини ЦУМу. Їх можна побачити до листопада (фото, відео)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"
30 вересня, 19:37
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Головний універмаг країни представив нові арт-вітрини. Над проектом працював відомий український художник-муралістами. Розповідаємо, що відомо про проект
/ Фото: ЦУМ

Осінній сезон київський ЦУМ відкрив колаборацією з відомим українським художником Володимиром Манжосом. Разом з креативною командою столичного універмагу Манжос оформив сім вітрин на основі своїх ключових робіт. Також він розробив серію ілюстрацій для пакетів універмагу.

Над проектом працювали 3 місяці. У кожній вітрині представлені сюрреалістичні образи, що поєднують в собі містику і науку:

  • тигр з крилами,
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/ Фото: ЦУМ

  • мавпа з червоними очима, що світяться,

/ Фото: ЦУМ

  • музичні інструменти,

/ Фото: ЦУМ

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/ Фото: ЦУМ

  • ігрові та геометричні фігури.

/ Фото: ЦУМ

Вітрини доповнені об'ємними арт-об'єктами і механізованими елементами в форматі екранів з миготливим оком.

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/ Фото: ЦУМ

В якості фону використаний патерн зоряного неба, який об'єднує всі вітрини одній темі.

Я дуже задоволений спільною роботою над вітринами у ЦУМі. Хлопці з креативної команди приємно здивували: їхні ідеї були справді крутими і незвичайними. Вони змогли зрозуміти суть мого мистецтва та гармонійно адаптували його під формат вітрин. Результат перевершив мої очікування,

- коментує Володимир Манжос.

Для вітрин створили музичний супровід, заснований на картинах художника.

/ Фото: ЦУМ

Нагадаємо, роботи українського художника-мураліста Володимира Манжоса, відомого під псевдонімом WaOne Interesni Kazki, можна зустріти як в Україні, так і далеко за її межами – в США, Індії, Франції, Данії, Іспанії, Марокко та ін.

Дивіться відео про нові вітрини центрального універмагу:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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