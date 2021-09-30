Український художник Володимир Манжос оформив вітрини ЦУМу. Їх можна побачити до листопада (фото, відео)

Осінній сезон київський ЦУМ відкрив колаборацією з відомим українським художником Володимиром Манжосом. Разом з креативною командою столичного універмагу Манжос оформив сім вітрин на основі своїх ключових робіт. Також він розробив серію ілюстрацій для пакетів універмагу.
Над проектом працювали 3 місяці. У кожній вітрині представлені сюрреалістичні образи, що поєднують в собі містику і науку:
- тигр з крилами,
- мавпа з червоними очима, що світяться,
- музичні інструменти,
- ігрові та геометричні фігури.
Вітрини доповнені об'ємними арт-об'єктами і механізованими елементами в форматі екранів з миготливим оком.
В якості фону використаний патерн зоряного неба, який об'єднує всі вітрини одній темі.
Я дуже задоволений спільною роботою над вітринами у ЦУМі. Хлопці з креативної команди приємно здивували: їхні ідеї були справді крутими і незвичайними. Вони змогли зрозуміти суть мого мистецтва та гармонійно адаптували його під формат вітрин. Результат перевершив мої очікування,
- коментує Володимир Манжос.
Для вітрин створили музичний супровід, заснований на картинах художника.
Нагадаємо, роботи українського художника-мураліста Володимира Манжоса, відомого під псевдонімом WaOne Interesni Kazki, можна зустріти як в Україні, так і далеко за її межами – в США, Індії, Франції, Данії, Іспанії, Марокко та ін.
Дивіться відео про нові вітрини центрального універмагу:
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