Украинский художник Владимир Манжос оформил витрины ЦУМа. Их можно увидеть до ноября (фото, видео)

Осенний сезон киевский ЦУМ открыл коллаборацией с известным украинским художником Владимиром Манжосом. Вместе с креативной командой столичного универмага Манжос оформил семь витрин на основе своих ключевых работ. Также он разработал серию иллюстраций для пакетов универмага.
Над проектом работали 3 месяца. В каждой витрине представлены сюрреалистичные образы, сочетающие в себе мистику и науку:
- тигр с крыльями,
- обезьяна со светящимися красными глазами,
- музыкальные инструменты,
- игровые и геометрические фигуры.
Витрины дополнены объемными арт-объектами и механизированными элементами в формате экранов с мигающим глазом.
В качестве фона использован паттерн звездного неба, который объединяет все витрины одной теме.
Я очень доволен совместной работой над витринами в ЦУМе. Ребята из креативной команды приятно удивили: их идеи были действительно крутыми и необычными. Они смогли понять суть моего искусства и гармонично адаптировали его под формат витрин. Результат превзошёл мои ожидания,
– комментирует Владимир Манжос.
Для витрин создали музыкальное сопровождение, основанное на картинах художника.
Напомним, работы украинского художника-муралиста Владимира Манжоса, известного под псевдонимом WaOne Interesni Kazki, можно встретить как в Украине, так и далеко за ее пределами – в США, Индии, Франции, Дании, Испании, Марокко и др.
Смотрите видео о новых витринах центрального универмага:
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