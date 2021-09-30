Украинский художник Владимир Манжос оформил витрины ЦУМа. Их можно увидеть до ноября (фото, видео)

Главный универмаг страны представил новые арт-витрины. Над проектом работал известный украинский художник-муралист. Рассказываем, что известно о проекте

/ Фото: ЦУМ

Осенний сезон киевский ЦУМ открыл коллаборацией с известным украинским художником Владимиром Манжосом. Вместе с креативной командой столичного универмага Манжос оформил семь витрин на основе своих ключевых работ. Также он разработал серию иллюстраций для пакетов универмага.

Над проектом работали 3 месяца. В каждой витрине представлены сюрреалистичные образы, сочетающие в себе мистику и науку:

тигр с крыльями,

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/ Фото: ЦУМ

обезьяна со светящимися красными глазами,

/ Фото: ЦУМ

музыкальные инструменты,

/ Фото: ЦУМ

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/ Фото: ЦУМ

игровые и геометрические фигуры.

/ Фото: ЦУМ

Витрины дополнены объемными арт-объектами и механизированными элементами в формате экранов с мигающим глазом.

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/ Фото: ЦУМ

В качестве фона использован паттерн звездного неба, который объединяет все витрины одной теме.

Я очень доволен совместной работой над витринами в ЦУМе. Ребята из креативной команды приятно удивили: их идеи были действительно крутыми и необычными. Они смогли понять суть моего искусства и гармонично адаптировали его под формат витрин. Результат превзошёл мои ожидания,

– комментирует Владимир Манжос.

Для витрин создали музыкальное сопровождение, основанное на картинах художника.

/ Фото: ЦУМ

Напомним, работы украинского художника-муралиста Владимира Манжоса, известного под псевдонимом WaOne Interesni Kazki, можно встретить как в Украине, так и далеко за ее пределами – в США, Индии, Франции, Дании, Испании, Марокко и др.

Смотрите видео о новых витринах центрального универмага:

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