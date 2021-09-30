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Украинский художник Владимир Манжос оформил витрины ЦУМа. Их можно увидеть до ноября (фото, видео)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
30 сентября, 19:37
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Главный универмаг страны представил новые арт-витрины. Над проектом работал известный украинский художник-муралист. Рассказываем, что известно о проекте
/ Фото: ЦУМ

Осенний сезон киевский ЦУМ открыл коллаборацией с известным украинским художником Владимиром Манжосом. Вместе с креативной командой столичного универмага Манжос оформил семь витрин на основе своих ключевых работ. Также он разработал серию иллюстраций для пакетов универмага.

Над проектом работали 3 месяца. В каждой витрине представлены сюрреалистичные образы, сочетающие в себе мистику и науку:

  • тигр с крыльями,
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/ Фото: ЦУМ

  • обезьяна со светящимися красными глазами,

/ Фото: ЦУМ

  • музыкальные инструменты,

/ Фото: ЦУМ

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/ Фото: ЦУМ

  • игровые и геометрические фигуры.

/ Фото: ЦУМ

Витрины дополнены объемными арт-объектами и механизированными элементами в формате экранов с мигающим глазом.

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/ Фото: ЦУМ

В качестве фона использован паттерн звездного неба, который объединяет все витрины одной теме.

Я очень доволен совместной работой над витринами в ЦУМе. Ребята из креативной команды приятно удивили: их идеи были действительно крутыми и необычными. Они смогли понять суть моего искусства и гармонично адаптировали его под формат витрин. Результат превзошёл мои ожидания,

– комментирует Владимир Манжос.

Для витрин создали музыкальное сопровождение, основанное на картинах художника.

/ Фото: ЦУМ

Напомним, работы украинского художника-муралиста Владимира Манжоса, известного под псевдонимом WaOne Interesni Kazki, можно встретить как в Украине, так и далеко за ее пределами – в США, Индии, Франции, Дании, Испании, Марокко и др.

Смотрите видео о новых витринах центрального универмага:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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