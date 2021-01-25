Сара Джессіка Паркер з'явиться в ЦУМі
Зірка "Секс і місто" поспілкується з українцями в Instagram
Акторка Сара Джесіка Паркер візьме участь в прямому ефірі зі столичним ЦУМом в Instagram. Поспілкуватися із зіркою серіалу "Секс і місто", який, до речі, знову повернеться на екрани, можна буде 26 січня в 17:00.
Зазначимо, що з 2014 року Сара Джессіка Паркер працює над своїм взуттєвим брендом SJP by Sarah Jessica Parker. З нового сезону її взуття представлено в київському універмазі.
На честь цього знаменитість відповість на запитання українських шанувальників, розповість про свій бренд, найближчі плани та процес створення взуття на сторінці ЦУМу в Instagram.
Взуття SJP by Sarah Jessica Parker виготовляється вручну, під чуйним наглядом самої Сари. Кожна пара туфель – це жіночна форма і яскраві відтінки. У дизайні Паркер нерідко використовує атласний матеріал, який поєднує з великими брошками.
Моделі SJP представлені в кращих універмагах світу. Тепер зіркове взуття можна купити і в Києві.
Раніше ми показували 20 образів із серіалу "Секс і місто", які актуальні у 2021 році.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше