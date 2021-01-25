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Сара Джессіка Паркер з'явиться в ЦУМі

Сьогодні, 14:10

Зірка "Секс і місто" поспілкується з українцями в Instagram

Акторка Сара Джесіка Паркер візьме участь в прямому ефірі зі столичним ЦУМом в Instagram. Поспілкуватися із зіркою серіалу "Секс і місто", який, до речі, знову повернеться на екрани, можна буде 26 січня в 17:00.

Зазначимо, що з 2014 року Сара Джессіка Паркер працює над своїм взуттєвим брендом SJP by Sarah Jessica Parker. З нового сезону її взуття представлено в київському універмазі.

На честь цього знаменитість відповість на запитання українських шанувальників, розповість про свій бренд, найближчі плани та процес створення взуття на сторінці ЦУМу в Instagram.

Фото: instagram.com/tsum.kyiv

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Взуття SJP by Sarah Jessica Parker виготовляється вручну, під чуйним наглядом самої Сари. Кожна пара туфель – це жіночна форма і яскраві відтінки. У дизайні Паркер нерідко використовує атласний матеріал, який поєднує з великими брошками.

Моделі SJP представлені в кращих універмагах світу. Тепер зіркове взуття можна купити і в Києві.

Раніше ми показували 20 образів із серіалу "Секс і місто", які актуальні у 2021 році.

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