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У росіянок відбирають люксові покупки при спробі вивезти їх з ЄС. Бариням загрожує суд

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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22 червня, 18:48
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Новини з Мордора вражають. Жителі РФ все ще сподіваються обходити санкції, але правоохоронці в ЄС пильнують. Читайте про кмітливих митників у Німеччині
Чимало громадян РФ не до кінця розуміли силу санкцій
Чимало громадян РФ не до кінця розуміли силу санкцій / Фото: Колаж: Сьогодні,

Росіянки вже намагалися купити сумочки Chanel у Дубаї, але пильні стилісти-консультанти люксового бутика не дозволили зробити заповітну покупку, посилаючись на санкції. Поки бідні жителі РФ б'ються за цукор, їхні багаті співгромадяни вирішили вирушити на шопінг до ЄС. Перешкодили їм пильні європейські держслужбовці.

Річ у тому, що санкції не дозволяють росіянам користуватися благами цивілізації. Так, виїжджаючи з країн ЄС, їх можуть позбавити покупок, а також порушити кримінальну справу та заборонити в'їзд.

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Російські ЗМІ повідомляють про такі випадки. В аеропорту Франкфурта москвичка вирішила оформити tax free, але митники конфіскували її сумку Furla за 500 євро. Обуренню "потерпілої" не було меж. Вона розповіла журналістам, що продавці у магазині продали їй аксесуар, виписавши необхідні документи для повернення податку на її паспорт. А ось митний офіцер, перевіривши всі документи, вилучив сумку та заявив про порушення кримінальної справи про спробу незаконного вивезення до Росії предметів розкоші.

Росіянка для свого шопінгу примудрилася відкрити картку іноземного банку і пред'явити квитки, які доводять, що вона не летить до Росії. Але митник був непохитний, адже закон є закон.

Видання Moscow Times дізналося у консультантів з візових питань у РФ, що такі випадки не поодинокі. Справді, всі покупки, дорожчі за 300 євро, вилучатимуться у росіян, а їм загрожуватимуть кримінальні справи та заборона на в'їзд до країн ЄС.

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Такі випадки вже зафіксовані у Франкфурті та в аеропорту Берліна.

Ми радимо російським клієнтам у жодному разі не намагатися отримати повернення ПДВ під ризиком позбутися не лише покупки, а й права в'їзду до ЄС через звинувачення у порушенні санкцій. І взагалі максимально "не світити" дорогі покупки при виїзді з ЄС, – радять консультанти у РФ своїм співвітчизникам.

Попри всі протиріччя та недомовки уряду Німеччини та пана Шольца, прості громадяни країни роблять свій внесок на підтримку українців та дотримуються закону. Кмітливість консультантів у бутиках заслуговує на окрему похвалу. Погодьтеся, вирішити продати люксові речі та прикраси, оформивши документи для повернення tax free на російський паспорт і не попередити про наслідки, – вищий пілотаж.

Вам цікаво буде дізнатися: знаменитий фешн-критик розніс недалеких росіянок, що розрізають сумки Chanel.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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