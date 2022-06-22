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У россиянок отбирают люксовые покупки при попытке вывезти их из ЕС. Барыням грозит суд

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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22 июня, 18:48
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Новости из Мордора впечатляют. Жители РФ все еще надеются обходить санкции, но правоохранители в ЕС бдят. Читайте о смекалистых таможенниках в Германии
Многие граждане РФ не до конца понимали силу санкций
Многие граждане РФ не до конца понимали силу санкций / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Россиянки уже пытались купить сумочки Chanel в Дубае, но бдительные стилисты-консультанты люксового бутика не позволили совершить заветную покупку, ссылаясь на санкции. Пока бедствующие жители РФ дерутся за сахар, их богатые сограждане решили отправиться на шопинг в ЕС. Воспрепятствовали им бдительные европейские госслужащие.

Дело в том, что санкции не позволяют россиянам пользоваться благами цивилизации. Так, выезжая из стран ЕС, их могут лишить покупок, а также завести уголовное дело и запретить въезд.

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Российские СМИ сообщают о подобных случаях. В аэропорту Франкфурта москвичка решила оформить tax free, но таможенники конфисковали ее сумку Furla за 500 евро. Возмущению "потерпевшей" не было предела. Она рассказала журналистам, что продавцы в магазине продали ей аксессуар, выписав необходимые документы для возврата налога на ее паспорт. А вот таможенный офицер, проверив все документы, изъял сумку и заявил о возбуждении уголовного дела о попытке незаконного ввоза в Россию предметов роскоши.

Россиянка для своего шопинга умудрилась открыть карту иностранного банка и предъявить билеты, доказывающие, что она не летит в Россию. Но таможенник был непреклонен, ведь закон есть закон.

Издание Moscow Times узнало у консультантов по визовым вопросам в РФ, что такие случае не единичны. Действительно, все покупки, дороже 300 евро, будут изыматься у россиян, а им будут грозить уголовные дела и запрет на въезд в страны ЕС.

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Такие случаи уже зафиксированы во Франкфурте и в аэропорту Берлина.

Мы советуем российским клиентам ни в коем случае не пытаться получить возврат НДС под риском лишиться не только покупки, но и права въезда в ЕС из-за обвинений в нарушении санкций. И вообще максимально "не светить" дорогие покупки при выезде из ЕС, – советуют консультанты в РФ своим соотечественникам.

Несмотря на все противоречия и недомолвки правительства Германии и господина Шольца, простые граждане страны делают свой вклад в поддержку украинцев и чтят закон. Смекалка консультантов в бутиках заслуживает отдельной похвалы. Согласитесь, додуматься продать люксовые вещи и украшения, оформив документы для возвращения tax free на российский паспорт и не предупредить о последствиях, – высший пилотаж.

Вам интересно будет узнать: знаменитый фэшн-критик разнес недалеких россиянок, разрезающих сумки Chanel.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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