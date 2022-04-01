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Хроніки приниження: росіянки скаржаться, що не можуть купити речі у бутіках Chanel у Дубаї

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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1 квітня, 16:53
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Багато росіян думали, що сховаються від санкцій у Дубаї чи інших теплих країнах і їхнє життя жодним чином не зміниться. Насправді, не все так просто
Купити брендові речі, як і цукор, для росіян наразі велика проблема
Купити брендові речі, як і цукор, для росіян наразі велика проблема / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські діви нарешті стали усвідомлювати нову реальність, в якій вони опинилися – бренди йдуть з ринку РФ, а за ними і можливість шопінгу. Аполітичні ванільні створіння звикли заробляти гроші, розміщуючи ефектні знімки у своїх акаунтах у Instagram і, звичайно, не можуть прийти до тями від блокування соцмереж.

Частина забезпечених росіян у паніці виїхала з країни до теплих країн, щоб мати можливість вести звичний спосіб життя – купувати люксові речі, пити брендовий алкоголь та споживати якісні продукти.

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Але не все виявилося так просто. Дизайнер інтер'єрів з Росії Ліза Литвин, що перебуває в Дубаї, поділилася у своєму Instagram історією невдачного шопінгу в бутіку Chanel. Дівчина прийшла до дубайського торгового центру Mall of the Emirates, щоб купити нову сумочку. Персонал бутіка погодився продати їй аксесуар лише у тому випадку, якщо вона підпише специфічний договір.

"Отже... Мені не продали сумку! Тому що (увага) я з Росії. З сьогоднішнього дня типу у них постанова, вони можуть продати її тільки в тому випадку, якщо я підпишу документ, що я не привезу її до Росії і не буду носити її там. Що?!", – написала Ліза у своїх Instagram-сторіз.

Публікація обуреної росіянки у Instagram
Публікація обуреної росіянки у Instagram / Фото: Колаж: Сьогодні

Також дівчина опублікувала фото документа, який росіяни мають підписати, якщо вони хочуть купити речі у Chanel. Вона вказала, що в документі є рядок: "Я не живу в Росії і не носитиму її на території Росії".

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Нагадаємо, на початку березня Chanel, як і багато інших люксових брендів одягу, призупинили свою роботу в РФ, як відповідь на військове вторгнення в Україну.

Раніше ми розповідали, що Louis Vuitton випустили прикраси із рашистською свастикою.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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