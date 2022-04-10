Знаменитий фешн-критик розніс недалеких росіянок, що розрізають сумки Chanel

Тім Бленкс вражений, як люди в 21 столітті можуть йти проти людяності, а натомість зациклюватися на матеріальних благах, абсолютно не думаючи про важливі проблеми світу

Російські блогери не можуть змиритися з тим, що більше не зможуть купувати сумки Chanel / Фото: Колаж: Сьогодні

Один з найвідоміших фешн-критиків у світі, позаштатний редактор The Business of Fashion, Тім Бленкс опублікував у своєму Instagram-акаунті пост, в якому вщент розніс російських модниць, що знищують сумки Chanel.

Більшість країн у світі запровадили санкції проти Росії як реакцію на військове вторгнення в Україну, росіянки стали скаржитися, що не можуть купити сумки та одяг знаменитого французького бренду абсолютно ніде у світі. У Chanel росіянкам пропонують підписати документ, у якому вони мають підтвердити, що не ввозитимуть речі бренду до Росії і не носитимуть їх там. Щоб помститися, панянки почали різати і знищувати власні сумки Chanel, розповсюджуючи відео в соцмережах.

Реклама

Такі дії російського бомонду викликали не просто подив, а справжній шок. Поки їхні співвітчизники по-звірячому вбивають безневинних і несуть розруху, блогерки не використовують свої соцмережі та популярність, щоб донести до мільйонів підписників жахи війни та не закликають до миру. Замість протестів вони ріжуть сумки.

Тім Бленкс написав:

Реклама

Занадто зайнята розрізанням своєї сумочки, замість того щоб протестувати проти розчленування невинних чоловіків, жінок та дітей в Україні. Путіністас, як у Росії, так і на Заході (це ти, гребаний Такер (американський політик, прихильник російського фашизму – прим.ред.), що відхаркують свої хутряні яйця штучної люті з вершин власних привілеїв, дійсно є найогиднішими представниками свого вигляду. Мільярди чоловіків і жінок по всьому світові намагаються забезпечити майбутнє для своїх сімей, стикаючись з проблемами, які доведеться подолати всьому світу протягом найближчих кількох років.

Так, Тім, краще не скажеш.

Раніше ми розповідали про те, що британський Vogue помістив на обкладинку фото Миколаєва.