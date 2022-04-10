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Знаменитий фешн-критик розніс недалеких росіянок, що розрізають сумки Chanel

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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10 квітня, 21:53
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Тім Бленкс вражений, як люди в 21 столітті можуть йти проти людяності, а натомість зациклюватися на матеріальних благах, абсолютно не думаючи про важливі проблеми світу
Російські блогери не можуть змиритися з тим, що більше не зможуть купувати сумки Chanel
Російські блогери не можуть змиритися з тим, що більше не зможуть купувати сумки Chanel / Фото: Колаж: Сьогодні

Один з найвідоміших фешн-критиків у світі, позаштатний редактор The Business of Fashion, Тім Бленкс опублікував у своєму Instagram-акаунті пост, в якому вщент розніс російських модниць, що знищують сумки Chanel.

Більшість країн у світі запровадили санкції проти Росії як реакцію на військове вторгнення в Україну, росіянки стали скаржитися, що не можуть купити сумки та одяг знаменитого французького бренду абсолютно ніде у світі. У Chanel росіянкам пропонують підписати документ, у якому вони мають підтвердити, що не ввозитимуть речі бренду до Росії і не носитимуть їх там. Щоб помститися, панянки почали різати і знищувати власні сумки Chanel, розповсюджуючи відео в соцмережах.

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Такі дії російського бомонду викликали не просто подив, а справжній шок. Поки їхні співвітчизники по-звірячому вбивають безневинних і несуть розруху, блогерки не використовують свої соцмережі та популярність, щоб донести до мільйонів підписників жахи війни та не закликають до миру. Замість протестів вони ріжуть сумки.

Тім Бленкс написав:

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Занадто зайнята розрізанням своєї сумочки, замість того щоб протестувати проти розчленування невинних чоловіків, жінок та дітей в Україні. Путіністас, як у Росії, так і на Заході (це ти, гребаний Такер (американський політик, прихильник російського фашизму – прим.ред.), що відхаркують свої хутряні яйця штучної люті з вершин власних привілеїв, дійсно є найогиднішими представниками свого вигляду. Мільярди чоловіків і жінок по всьому світові намагаються забезпечити майбутнє для своїх сімей, стикаючись з проблемами, які доведеться подолати всьому світу протягом найближчих кількох років.

Так, Тім, краще не скажеш.

Раніше ми розповідали про те, що британський Vogue помістив на обкладинку фото Миколаєва.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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