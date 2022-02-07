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Як покупка нових речей знищує планету: результати соціального арт-перформансу на Ukrainian Fashion Week

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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7 лютого, 17:31
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Український художник Михайло Деяк наочно показав, як непотрібні речі нашого гардеробу впливають на екологію. Розповідаємо подробиці
Арт-перформанс під назвою "Що далі?"
Арт-перформанс під назвою "Що далі?" / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

У рамках 50-го сезону Ukrainian Fashion Week пройшов арт-перформанс під назвою "Що далі?". Автором проєкту став український художник Михайло Деяк. На одній із платформ "Мистецького Арсеналу" він створив соціальну інсталяцію для фонду "РЯД" під кураторством галеристки Ліки Співаковської.

Питання зайвого споживання давно актуальне для мене. Глядачі могли жахнутися від масштабу речей, які просто спочивають у наших шафах – розповів автор.

Річ у тім, що щороку українці викидають понад мільйон тонн одягу та текстильних відходів. Варто знати, що речі розкладаються близько 200 років, у процесі виділяючи метан, який забруднює ґрунт та ґрунтові води, а також збільшує обсяги сміттєвих полігонів.

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Ситуація стає жахливою, коли усвідомлюєш, що 15% сімей у нашій країні не можуть дозволити собі покупку нового одягу.

Серед фешн-павільйону розмістили споруду з одягу, зібраного фондом "РЯД". Ця гора речей демонструє глобальність проблеми. На об'єкт можна було не тільки дивитися, а й забратися на вершину з купи кофтинок та суконь.

Інсталяція "Що далі?"
Інсталяція "Що далі?" / Фото: Сьогодні

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Мета ініціативи – грамотно та ефективно використати речі, які можуть стати цінним ресурсом для вирішення важливих соціальних та екологічних проблем.

Ця інсталяція для нас дуже важлива, оскільки вона символізує те, як ми бездумно ставимося до покупки речей. Ми щось бачимо, нам це подобається, і незважаючи на те, скільки ця річ проживе, і чи потрібна вона в нашому гардеробі, ми робимо імпульсивну покупку. Це не правильно. Ми повинні замислюватися щоразу, коли хочемо купити щось, наскільки воно нам потрібне і що з цим робити далі. І, звичайно, мас-маркет, це протиставлення дизайнерському одязі, про який ми зазвичай мріємо, на який збираємо гроші, зважуємо, чи підходить цей елемент гардеробу за стилем, настроєм, філософією. Цей момент протиставлення робить інсталяцію логічною у просторі Ukrainian Fashion Week, – розповіла Ірина Данилевська, співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week.

Інсталяція "Що далі?"
Інсталяція "Що далі?" / Фото: Сьогодні

Головні меседжі проєкту, які митець хотів донести, звучать так:

Too much – більше, ніж потрібно, більше, ніж ми можемо використовувати;

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What's next? – що далі? Як ми збираємось вирішити цю проблему? Чи зможемо ми її вирішити чи вже пізно?

Михайло Деяк зазначив:

Своєю інсталяцією я не даю відповіді, залишаючи їх на розсуд глядача. І я впевнений, що спостерігач, що істинно мислить, може сам їх знайти, у тому числі і в діяльності фонду "РЯД".

Інсталяція "Що далі?"
Інсталяція "Що далі?" / Фото: Сьогодні

Нагадаємо, фонд "Речі, які допомагають" побудував, організував та систематизував збір непотрібного одягу, розмістивши спеціальні бокси в офісах та громадських місцях. Люди можуть здавати туди непотрібні речі, а працівники фонду сортують їх та роздають нужденним.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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