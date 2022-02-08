У метавсесвіті вперше пройде Тиждень моди. Як її відвідати

Віртуальна 3D-платформа просуває індустрію моди далеко в майбутнє, що кожен зможе побачити з 24 березня з будь-якої точки світу

Тиждень моди стає віртуальним / Фото: instagram.com/decentraland_foundation/

Новина про перше згвалтування в метавсесвіті Цукерберга похитнула віру у безпеку віртуального світу. Схоже, Metaverse і справді стає все більше схожою на відчутне життя. Підтвердженням тому став Тиждень моди, який запустили Decentraland.

Незабаром після Тижня моди у Парижі віртуальна 3D-платформа Decentraland запустила перший Тиждень моди Metaverse, просуваючи індустрію моди далеко у майбутнє. Оскільки в моді NFT, віртуальна злітно-посадкова смуга є природним прогресом.

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Починаючи з 24 березня, MFW дозволить будь-кому бажаючому побачити предмети розкоші світового класу з будь-якої точки світу — квиток не потрібний. Бренди та інвестори купують цифрові ділянки землі для розміщення всього: від шоу та музичних концертів до афтепаті.

Учасники MFW зможуть купувати і носити цифровий одяг прямо з подіуму за допомогою гаманця Ethereum і аватара, що настроюється. Більше того, деякі колекції також матимуть фізичний аналог, що дозволить покупцям володіти відчутною версією свого дизайнерського сувеніра.

В інтерв'ю Vogue BusinessСем Гамільтон, креативний директор Decentraland Foundation, сказав:

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Ми хочемо допомогти процесу адаптації, підштовхнути до творчості та показати всім, що можливо. Ми робимо це, щоб показати спільноті та іншим брендам: "Гей, Decentraland — це місце для покупок, усі носять крутий одяг, і бренди можуть випускати товари на платформі". Це спосіб залучити більше людей на платформу та зробити її більш привабливою для користувачів.

Переглянути модні покази онлайн можна буде на сайті Decentraland.

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