Легенда: 75-річна Шер стала обличчям бренду UGG

Нова фотосесія проходила у будинку співачки у Малібу

Шер стала лицом рекламной кампании UGG / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки ми захоплювалися новими фотографіями 73-річної Мей Маск на відпочинку у Швейцарії, прилетіла крута новина – знаменита американська 75-річна співачка та актриса Шер стала обличчям бренду UGG.

Вперше за довгий час знаменитість знялася у новій фотосесії. Шер взяла участь у рекламній кампанії під назвою FEEL.

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Цікаво, що фотосесія проходила у будинку селебріті у Малібу. Співачка позує у теплих сліперах та класичних затишних вуггах чорного кольору.

Шер знялася у рекламі UGG / Фото: UGG

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Також у рамках рекламної кампанії бренд представив невеликий ролик із Шер, де вона розповіла, що означає бути іконою світового шоу-бізнесу.

Шер знялася у рекламі UGG / Фото: UGG

Те, як ви "відчуваєте", — це справжня частина вас як людини. Я вибрала шлях артистки. Але найскладніше — досягти успіху і програти на очах усього світу. Я провела все своє життя з розумінням того, що люди або ненавидять, або люблять мене. Ти хочеш, щоб тебе любили, але, зрештою, розумієш, що треба "забити" на це.

— каже Шер.

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