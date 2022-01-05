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Ікона стилю: 16 наймодніших образів Дайан Кітон

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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5 січня, 11:33
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Стиль голлівудської актриси визначив моду 1980-х. Брючні костюми, капелюхи та краватки – її ключові особливості. Розповідаємо докладно
Стиль Дайан Кітон - від 70-х до сьогодні
Стиль Дайан Кітон - від 70-х до сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 5 січня, виповнилося 76 років зірці трилогії Френсіса Форда Копполи "Хрещений батько" та музі Вуді Аллена Дайан Кітон, яка досі знімається у знаменитих режисерів.

Голлівудська актриса, володарка премій "Оскар", "Золотий глобус" та BAFTA – одна з найзнаковіших акторок сучасності. Вона запам'яталася глядачам своєю непересічність, чудовою грою на екрані та вишуканим стилем.

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Ще в 1974 році Дайан зіграла одну зі знакових ролей у своїй кар'єрі – головну героїню картини Вуді Аллена "Енні Холл". Її стиль, хлоп'ячий і розслаблений, став одним із найтрендовіших і надихнув мільйони жінок по всьому світу.

Дайан Кітон у фільмі "Енні Холл"
Дайан Кітон у фільмі "Енні Холл" / Фото: vogue.ua

З моменту виходу картини минуло майже 50 років, а образ Енні Холл залишається таким само актуальним. Сучасні жінки хочуть почуватися комфортно, стильно та сексуально. В реальному житті Дайан Кітон також любить брючні костюми. Акторка регулярно надягає їх як на червоні доріжки, так і в повсякденному житті.

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Дайан Кітон у фільмі "Енні Холл"
Дайан Кітон у фільмі "Енні Холл" / Фото: vogue.ua

На честь дня народження зірки, ми вибрали найстильніші виходи Дайан Кітон за всі часи.

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Стиль Дайан Кітон | Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Кітон / Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Кітон | Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Кітон / Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Кітон | Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Кітон / Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Кітон | Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Кітон / Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Кітон | Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Кітон / Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Кітон | Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Кітон / Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Кітон | Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Кітон / Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Кітон | Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Кітон / Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Кітон | Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Кітон / Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Кітон | Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Кітон / Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Кітон | Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Кітон / Фото: vogue.ua
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Читайте також: Дайан Кітон та Джейн Фонду знімуть свою версію "П'ятдесяти відтінків сірого"

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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