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Мей Маск у пуховику від українського бренду показала, як відпочиває у Швейцарії

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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5 січня, 10:59
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Жінка неймовірно виглядає у свої 73 роки
Мама Ілона Маска відпочиває у Швейцарії в одязі від українських дизайнерів
Мама Ілона Маска відпочиває у Швейцарії в одязі від українських дизайнерів / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора ми говорили про Мадонну та Аманду Горман, які обожнюють український бренд Baginskiy, а сьогодні розповімо про любов "жінки, яка має план" до наших марок. Знаменита мама Ілона Маска, яку, насамперед, світ любить за її блискучий розум і самореалізацію, зустріла Новий рік 2022 і проводить канікули в Швейцарії.

Дієтолог, модель та автор книги "Жінка, яка має план" привітала зі святами численних шанувальників у соцмережах, поділившись відео з прогулянки швейцарським курортом. Мей зазначила, що чудово почувається у свої 73 роки.

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Українські шанувальники Мей звернули увагу на її одяг, адже він від українських дизайнерів. Йдеться про білу балаклаву моделі Княгиня від Світлани Бевзи з колекції осінь 2021. Також Маск наділу пуховик українського бренду Ienki Ienki.

З Новим роком і бажаю прекрасного 2022 року. А якщо доведеться ходити по льоду, тепло одягайтеся та будьте обережні.

— підписала вона відео.

Мама Ілона Маска відпочиває у Швейцарії в одязі від українських дизайнерів
Мама Ілона Маска відпочиває у Швейцарії в одязі від українських дизайнерів / Фото: instagram.com/mayemusk

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Як взуття Мей Маск дуже вдало для зимової погоди та гірського відпочинку обрала льодоступи.

Нагадаємо, що нещодавно Ілон Маск заявив, що у космосі вистачить місця всім.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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