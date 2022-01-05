Легенда: 75-летняя Шер стала лицом бренда UGG

Пока мы восхищались новыми фотографиями 73-летней Мэй Маск на отдыхе в Швейцарии, прилетела крутая новость – знаменитая американская 75-летняя певица и актриса Шер стала лицом бренда UGG.
Впервые за долгое время знаменитость снялась в новой фотосессии. Шер приняла участие в рекламной кампании под названием FEEL.
Далее по теме
Интересно, что фотосессия проходила в доме селебрити в Малибу. Певица позирует в теплых слиперах и классических уютных уггах черного цвета.
Также в рамках рекламной кампании бренд представил небольшой ролик с Шер, где она рассказала, что значит – быть иконой мирового шоу-бизнеса.
То, как вы "чувствуете", — это самая истинная часть вас как человека. Я выбрала путь артистки. Но самое сложное — добиться успеха и проиграть на глазах у всего мира. Я провела всю свою жизнь с пониманием того, что люди либо ненавидят, либо любят меня. Ты хочешь, чтобы тебя любили, но в конце концов понимаешь, что нужно "забить" на это.
— говорит Шер.
Также не пропустите 16 cамых модных образов именинницы дня — 76-летней Дайан Китон