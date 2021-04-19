Nike створив кросівки, які стають ще красивішими після зношування (фото)

Під верхнім шаром тканини знаходиться ще один – з іншою текстурою і принтом

Поки Reebok випускає взуття до Дня марихуани, Nike шукає натхнення в тропіках. Його популярні кросівки SB Dunk High Pro вийшли в гавайському дизайні – з рослинним принтом у блакитному і рожевому відтінках, а також із тематичними малюнками на устілці. Та на цьому натяки на Гаваї не закінчуються.

Фото: Nike

Коли верхній шар матеріалу кросівок зношується, відкриваються нові деталі – ворсиста зелена замша і принт із пальмовим листям. Вони доповнюють острівні мотиви і роблять дизайн ще цікавішим.

Фото: Nike

Також у SB Dunk High Pro Hawaii є прихована кишенька на язичку, в якій можна заховати що-небудь маленьке. На устілці зображений вулкан і офіційний символ Гаваїв – птах казарка.

Фото: Nike

Біля п'яти передбачена подушка Zoom Air, яка додатково захищає стопу.

Фото: Nike

Нові кросівки Nike надійдуть у продаж 23 квітня і будуть коштувати 120 дол.

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