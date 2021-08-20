5 стильних прикладів, як носити білу сорочку в 2021-му (фото)

Річ, яка перекочувала з класичного гардеробу офісних працівниць і стала незамінною в образі найстильніших жінок світу. Читайте в нашому матеріалі

/ Фото: Getty Images, instagram.com/ashleygraham, instagram.com/rosiehw

Якщо ви запитаєте, з чим носити білу сорочку оверсайз, частіше ви почуєте відповідь: "спідниця-олівець" або "кілька класичних чорних брюк". Таку річ можна швидко погладити, а надягають її зазвичай для співбесід або засідань ради директорів.

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Ми вирішили надихнутися образами знаменитостей, які перепрофілювали цей предмет гардероба з офісного одягу в універсальну і стильну річ.

Читайте, як носити білу сорочку оверсайз в 2021-му році, щоб виглядати стильно, модно і молодіжно .

Розслаблений офісний шик

Виглядати бездоганно на роботі в оверсайз сорочці досить просто. Беріть приклад з законодавиць трендів Кендалл Дженнер і Роузі Хантінгтон-Вайтлі. Одягайте білу футболку, топ або майку в парі з вільними брюками пісочних відтінків. Білу сорочку накиньте як кардиган. Із взуття краще вибрати босоніжки або сандалі з тонкими ремінцями.

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Бодіпозитив

Власницям пишних форм не варто відмовлятися носити речі оверсайз. Стереотипна думка про те, що такий одяг погіршить образ, в пух і прах рознесла плюс-сайз модель Ешлі Грем. Зірка опублікувала в своєму Instagram селфі в дзеркалі, де вона в білому тотал-луці.

Ешлі наділа вільну білу сорочку поверх чорного бюстгальтера, заправивши її в білі джинси. Верхні гудзики модель залишила розстебнутими. Візьміть на замітку.

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Топ поверх сорочки

Багатошаровість – найгарячіший тренд останніх сезонів, який успішно експлуатують модні бренди. Одягайте укорочені топи поверх довгих білих сорочок разом з легінсами, скінні джинсами, шортами і спідницями. Головне правило – верх і низ повинні бути одного кольору.

/ Фото: shop.mango.com/

Акцент на талії

Якщо ви не готові експериментувати або є прихильницею класичного стилю, урізноманітнити лук з подовженою білою сорочкою можна за допомогою ременя або поясної сумки.

/ Фото: annayakovenko.com

З міні-сукнями

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Плаття для вечірок можна і потрібно носити в повсякденному житті, поєднуючи їх з легкою бавовняною сорочкою оверсайз. Надихайтеся образом Ірини Шейк.

Вільна сорочка з довгим рукавом зігріє вас, коли ви знаходитесь в приміщенні, де працює кондиціонер. До того ж, вона приховає оголені ділянки тіла, щоб образ не здавався занадто відвертим.

/ Фото: Getty Images

Дивіться в ролику про нову інтерпретацію класичної сорочки :

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