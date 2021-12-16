54-річна Ніколь Кідман вразила розкішним чином. Чому ж у Мережі її критикують

Знову в повітрі витає вічне питання: чи має жінка право на старіння та прийняття себе?

Ніколь Кідман з'явилася на прем'єрі "Бути Рікардо" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сіднеї відбулася прем'єра фільму "Бути Рікардо" з Ніколь Кідман та Хав'єром Бардемом у головних ролях. Вони й представляли кіноновинку. Актриса була в сукні з короткими рукавами і привернула увагу публіки до своїх своїх "старих" рук. Нагадаємо, що нещодавно Сара Джессіка Паркер відповіла на критику зморшок та сивого волосся.

На килимовій доріжці 54-річна Ніколь Кідман з'явилася в компанії свого коханого 54-річного Кіта Урбана. Для гламурної появи на публіці Ніколь вибрала шикарну зелену сукню Etro в паєтках. Доповнила образ кінодіва діамантовими прикрасами із смарагдами.

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Ніколь Кідман з'явилася на прем'єрі "Бути Рікардо" / Фото: instagram.com/nicolekidman

На прем'єру "Бути Рікардо" Ніколь Кідман прийшла з коханим Кітом Урбаном / Фото: Getty Images

Але найбільше увагу шанувальників привернуло не розкішне вбрання та вишукані коштовності, а шкіра актриси. Зокрема, фанати помітили, що руки Ніколь Кідман сильно постаріли, а шкіра втратила пружність.

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Шанувальники звернули увагу на постарілі руки Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

"Може, вона не наносила сонцезахисний крем на руки?", "Те ж саме і з Сарою Джесікою Паркер. Руки завжди показують ваш справжній вік, навіть якщо ви ніколи не миєте посуд самостійно", "Руки завжди кажуть правду. Але її виглядають краще , ніж у Мадонни", "Ти завжди можеш визначити вік жінки з її шиї та рук" , — писали користувачі Мережі.

Образ Ніколь Кідман на прем'єрі "Бути Рікардо" / Фото: Getty Images

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Ми вважаємо, що Ніколь Кідман виглядає чудово не просто для свого віку, а навіть для віку 30-річної жінки! А природні процеси старіння — це нормально. Любов до себе починається тоді, коли цифри та відображення у дзеркалі не мають значення.

Ніколь Кідман з'явилася на прем'єрі "Бути Рікардо" / Фото: instagram.com/nicolekidman

Фільм "Бути Рікардо" розповідає історію популярного подружжя-акторів Люсіль Болл (Ніколь Кідман) та Десі Арнаса (Хав'єр Бардем). Пара прославилася завдяки серіалу "Я люблю Люсі", який виходив на екрани у 50-х роках. Однак пізніше вони зіштовхнулися з кризою як у кар'єрі, так і в особистих стосунках.

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