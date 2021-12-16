Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Жеребкування Ліги націй 🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 🐸 Руслану звинуватили у корупції

Свята в Україні

Гід по подарункам 2022

Міс Всесвіт 2021

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

54-річна Ніколь Кідман вразила розкішним чином. Чому ж у Мережі її критикують

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
16 грудня, 10:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знову в повітрі витає вічне питання: чи має жінка право на старіння та прийняття себе?
Ніколь Кідман з'явилася на прем'єрі "Бути Рікардо"
Ніколь Кідман з'явилася на прем'єрі "Бути Рікардо" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сіднеї відбулася прем'єра фільму "Бути Рікардо" з Ніколь Кідман та Хав'єром Бардемом у головних ролях. Вони й представляли кіноновинку. Актриса була в сукні з короткими рукавами і привернула увагу публіки до своїх своїх "старих" рук. Нагадаємо, що нещодавно Сара Джессіка Паркер відповіла на критику зморшок та сивого волосся.

На килимовій доріжці 54-річна Ніколь Кідман з'явилася в компанії свого коханого 54-річного Кіта Урбана. Для гламурної появи на публіці Ніколь вибрала шикарну зелену сукню Etro в паєтках. Доповнила образ кінодіва діамантовими прикрасами із смарагдами.

Реклама

Ніколь Кідман з'явилася на прем'єрі "Бути Рікардо"
Ніколь Кідман з'явилася на прем'єрі "Бути Рікардо" / Фото: instagram.com/nicolekidman

На прем'єру "Бути Рікардо" Ніколь Кідман прийшла з коханим Кітом Урбаном
На прем'єру "Бути Рікардо" Ніколь Кідман прийшла з коханим Кітом Урбаном / Фото: Getty Images

Але найбільше увагу шанувальників привернуло не розкішне вбрання та вишукані коштовності, а шкіра актриси. Зокрема, фанати помітили, що руки Ніколь Кідман сильно постаріли, а шкіра втратила пружність.

Реклама

Шанувальники звернули увагу на постарілі руки Ніколь Кідман
Шанувальники звернули увагу на постарілі руки Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

"Може, вона не наносила сонцезахисний крем на руки?", "Те ж саме і з Сарою Джесікою Паркер. Руки завжди показують ваш справжній вік, навіть якщо ви ніколи не миєте посуд самостійно", "Руки завжди кажуть правду. Але її виглядають краще , ніж у Мадонни", "Ти завжди можеш визначити вік жінки з її шиї та рук" , — писали користувачі Мережі.

Образ Ніколь Кідман на прем'єрі "Бути Рікардо"
Образ Ніколь Кідман на прем'єрі "Бути Рікардо" / Фото: Getty Images

Реклама

Ми вважаємо, що Ніколь Кідман виглядає чудово не просто для свого віку, а навіть для віку 30-річної жінки! А природні процеси старіння — це нормально. Любов до себе починається тоді, коли цифри та відображення у дзеркалі не мають значення.

Ніколь Кідман з'явилася на прем'єрі "Бути Рікардо"
Ніколь Кідман з'явилася на прем'єрі "Бути Рікардо" / Фото: instagram.com/nicolekidman

Фільм "Бути Рікардо" розповідає історію популярного подружжя-акторів Люсіль Болл (Ніколь Кідман) та Десі Арнаса (Хав'єр Бардем). Пара прославилася завдяки серіалу "Я люблю Люсі", який виходив на екрани у 50-х роках. Однак пізніше вони зіштовхнулися з кризою як у кар'єрі, так і в особистих стосунках.

Читайте також:

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Style X-File
Створюємо сучасний гардероб
Поради Даші Савіної
Святковий календар грудня
Оригінальні ідеї подарунків
Зазирни під ялинку!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
No Smoking
Ефективні поради
Чек-лист грудня
Встигнути все до Нового року
Складаємо список
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Лайфхак тижня
Як зробити фото на 1000 лайків
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Книжкова полиця
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
13 - 19 грудня
Читати гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти