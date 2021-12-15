Що подарувати близьким на День Святого Миколая від українських брендів

Вибираємо найкращі подарунки для самих близьких та дорогих людей на День Святого Миколая. Розповідаємо про презенти від українських виробників

Що подарувати близьким на День Святого Миколая 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

Святого Миколая чекають усі — і в три роки, і в тридцять три. А що може бути приємніше, аніж знайти під подушкою омріяні речі та солодкі частування? Правильно, покласти їх під цю подушку! Ми вже вирішили, що подарувати жінкам та чоловікам, але вирішили знайти найкращі варіанти у вітчизняних брендів.

Для всіх, хто цього року хоче стати справжнім Миколайком і порадувати рідних найвдалішими презентами, ми разом із проєктом "Всі. Свої" склали список подарунків від українських брендів. Вам лишається тільки обрати й тихцем "підкласти" сюрприз: класні емоції гарантовано всім!

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Декор

Частинка місяця від Isaeva Gallery

Почнемо одразу з незвичного: усім мрійникам та мрійницям, які обожнюють дивитися на зірки та захоплюються космосом, сміливо можна дарувати декор від Isaeva Gallery. Частинка місяця у скляній рамі ручної роботи прикрасить житло та нагадуватиме: мріяти варто масштабно та сміливо!

Частинка місяця від Isaeva Gallery / Фото: пресслужба

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Рослини в горщиках від Mini Plant

Мініатюрні керамічні горщики з рослинками — гарний подарунок для будь-кого. Їх легко транспортувати, можна поставити в офісі чи вдома, у спальні чи на кухні. Набір з трьох рослинок є у бренду Mini Plant.

Рослини в горщиках від Mini Plant / Фото: пресслужба

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Кераміка від Tatli ceramics

Без кераміки не обходиться жоден подарунковий гід. І це зрозуміло! Ви тільки подивіться, яку красу можна купити у бренду Tatli ceramics: тарілочки з серії "Авангард" створені за мотивами знаменитої картини "Танець" Анрі Матісса. Вразять усіх, хто любить мистецтво та цінує естетські речі.

Кераміка від Tatli ceramics / Фото: пресслужба

Для дітей

Настільна гра від "Ігромаг"

Настільна гра Dobble від "Ігромаг" стане у нагоді під час вечірок, свят і гостей, коли дорослі та діти збираються веселою компанією. Ця проста і весела забава: у маленькій металевій коробочці знаходяться 55 круглих карток із різними зображеннями. Гравці мають знайти однакові малюнки на двох картках: відірватися неможливо, повірте!

Настільна гра від "Ігромаг" / Фото: пресслужба

Книга від "Каламар"

Жоден малюк ще не відмовлявся від читання на ніч! Цього разу оберіть книгу від видавництва "Каламар". "Червона одежина для маленької пташини" — це добра різдвяна історія, яка вчить дітей співчувати і ділитися.

Книга від "Каламар" / Фото: пресслужба

Одяг від CHARIVNI

Комплекти "Бембі" та "Ягідки" від бренду CHARIVNI — саме те, що треба дітлахам до свят. Пошиті зі стовідсоткової бавовни, вони подбають про комфорт малюка під зимових канікул та домашніх посиденьок. А принти додадуть настрою: у таких луках можна навіть на новорічну фотосесію.

Одяг від CHARIVNI / Фото: пресслужба

Гастрономія

Шоколад від Жужу shop

На свята класно дарувати шоколад, особливо якщо він красиво оформлений у подарунковий набір. Саме такий є у бренду Жужу shop: новорічний бокс "Тільки шоколад" порадує плитками з різними смаками. Полуниця та вишня, мигдаль та перець чилі порадують найвибагливіших шоколадних гурманів.

Шоколад від Жужу shop / Фото: пресслужба

Шоколадні фігурки від "Майстерня солодощів"

Казкових сніговиків зі справжнього бельгійського шоколаду пропонує бренд "Майстерня солодощів". І ми обов’язково візьмемо кілька на подарунки рідним, бо це супер символічно та атмосферно.

Шоколадні фігурки від "Майстерня солодощів" / Фото: пресслужба

Цукерки від Smart Food

Завершують наш топ солодких подарунків цукерки від Smart Food. У складі — кероб, матча, масло кокоса, масло какао, кокосова стружка, стевія, кеш’ю грецький горіх та клітковина. Ціле море користі у дійсно смачних солодощах.

Цукерки від Smart Food / Фото: пресслужба

Одяг та аксесуари

Светр від MINNK

Стовідсоткова бавовна у складі, базовий колір, трендовий оверсайзний фасон — усе це робить светр від бренду MINNK бажаним презентом для ваших подруг, коханих, мам та сестер. З ним ви подаруєте тепло у всіх сенсах.

Светр від MINNK / Фото: пресслужба

Хустка від My Scarf

Шовкова хустка з розкішним принтом — вау-подарунок для тих, хто слідкує за трендами. Адже цей аксесуар впевнено очолює списки наймодніших, а ще його можна стилізувати багатьма різними способами. Хустку від My Scarf можна носити на шиї, сумці, вплітати в зачіску та в петличку піджака, зав’язувати на руку замість браслета, використовувати як хустку чи бандану.

Хустка від My Scarf / Фото: пресслужба

Аксесуари від UDLER

Подарункові набори від UDLER складаються зі стильних аксесуарів з натуральної шкіри. Гаманець, картхолдер, пасок, косметичка, обкладинка на паспорт, брелок — може бути безліч класних комбінацій. А ще виробник дарує безкоштовне тиснення ініціалів усім, хто купує набір.

Аксесуари від UDLER / Фото: пресслужба

Прикраси

Сережки від FIBULA

Якщо дарувати сережки, то тільки такі витончені й оригінальні, як у бренду FIBULA. Виготовлені зі срібла та натуральних перлин: перлові підвіски знімаються, перетворюючи сережки на справжній модний конструктор. Можна носити кільця окремо, або ж створити неповторний асиметричний набір, знявши одну підвіску. Адресатка такий подарунок точно оцінить!

Сережки від FIBULA / Фото: пресслужба

Браслети від TresCode

Ще один варіант прикрас на подарунок — тріo браслетів від бренду TresCode. Два з них виготовлені з дерева та латуні на резинці, один — повністю латунний. Можна носити аксесуари комплектом або поодинці, створюючи щоразу нову стилізацію.

Браслети від TresCode / Фото: пресслужба

Каблучки від Siayvo

Якщо ж універсальність та лаконічність — не ваша історія, тоді робимо подарунок максимально оригінальним, ні на що не схожим. Таким, як каблучки від бренду Siayvo. Плавні форми, виразна масивність, тактильність та об’єм — це те, що відрізняє їх з-поміж інших прикрас і робить ідеальним подарунком для особливих людей у вашому житті.

Каблучки від Siayvo / Фото: пресслужба

Сподобались ідеї для подарунків? Ми знаємо, де все це купити! Приходьте 18–19 грудня на Десятинну, 12: Всі. Свої влаштовують Найбільший маркет подарунків Києва, який представить найкращі презенти і до Миколая, і до інших новорічних свят. На гостей чекають подарунки від українських виробників посуду, текстилю, декору для дому, одягу, прикрас, білизни, книг, дитячих іграшок, косметики, парфумів, аксесуарів, гастрономії та сувенірів.

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