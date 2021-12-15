Натхнення дня: Лука Гуаданьїно зняв різдвяну короткометражку для Zara (відео)

Режисер "Назви мене своїм ім'ям" та "Суспірії" Лука Гуаданьїно зняв різдвяний короткометражний фільм тривалістю 40 хвилин. Проєкт "О, священна ніч" (O Night Divine) був зроблений у співпраці з брендом одягу Zara. Також ви здивуєтеся, побачивши Санта-Клауса гея у рекламі норвезької пошти.
Головні ролі у короткометражці виконали номінант на "Оскар" Джон Сі Райлі, Алекс Вулфу ("Реінкарнація") і модель Хейлі Гейтс ("Неогранені коштовності"). Сюжет розповідає про те, що напередодні Різдва у швейцарському готелі перетинаються долі п'яти незнайомих людей. У кожного з них свої проблеми і одне єдине бажання.
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До цього у стилі короткий метр Гуаданьїно зняв фільм "Неймовірна" для Valentino з участю Джуліанни Мур і Кайла МакЛоклена. Музичний супровід до "О, священна ніч" режисерові допомогли оформити композитор Альберто Іглесіас, що постійно співпрацює з Педро Альмодоваром, та оператор грузинської драми "Початок" Арсеній Хачатурян, який раніше працював з Гуаданьїно над драмою про підлітків-канібалів "Цілком і повністю".
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