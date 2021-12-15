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Натхнення дня: Лука Гуаданьїно зняв різдвяну короткометражку для Zara (відео)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
15 грудня, 10:28
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Короткометражний фільм Луки Гуаданьїно для Zara
Короткометражний фільм Луки Гуаданьїно для Zara / Фото: Колаж: Сьогодні

Режисер "Назви мене своїм ім'ям" та "Суспірії" Лука Гуаданьїно зняв різдвяний короткометражний фільм тривалістю 40 хвилин. Проєкт "О, священна ніч" (O Night Divine) був зроблений у співпраці з брендом одягу Zara. Також ви здивуєтеся, побачивши Санта-Клауса гея у рекламі норвезької пошти.

Головні ролі у короткометражці виконали номінант на "Оскар" Джон Сі Райлі, Алекс Вулфу ("Реінкарнація") і модель Хейлі Гейтс ("Неогранені коштовності"). Сюжет розповідає про те, що напередодні Різдва у швейцарському готелі перетинаються долі п'яти незнайомих людей. У кожного з них свої проблеми і одне єдине бажання.

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До цього у стилі короткий метр Гуаданьїно зняв фільм "Неймовірна" для Valentino з участю Джуліанни Мур і Кайла МакЛоклена. Музичний супровід до "О, священна ніч" режисерові допомогли оформити композитор Альберто Іглесіас, що постійно співпрацює з Педро Альмодоваром, та оператор грузинської драми "Початок" Арсеній Хачатурян, який раніше працював з Гуаданьїно над драмою про підлітків-канібалів "Цілком і повністю".

Лука Гуаданьїно зняв для Zara різдвяний короткометражний фільм
Лука Гуаданьїно зняв для Zara різдвяний короткометражний фільм / Фото: скріншот

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Лука Гуаданьїно зняв для Zara різдвяний короткометражний фільм
Лука Гуаданьїно зняв для Zara різдвяний короткометражний фільм / Фото: скріншот

Лука Гуаданьїно зняв для Zara різдвяний короткометражний фільм
Лука Гуаданьїно зняв для Zara різдвяний короткометражний фільм / Фото: скріншот

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Олена Мело Тсіна
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