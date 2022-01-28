Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
☎ Переговори Байден-Зеленський 🔴 Розстріли в дніпрі 👊 США відмовили Росії 📋 Як підготуватися до НС

Мотивація жити

Трендові зачіски

Love Is...

Стиль Кароль

Тиждень від-кутюр

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Просто тигр. Просто Balenciaga. Бренд випустив скульптуру за 944 тис. грн

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 січня, 15:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо вам здається, що вас вже неможливо чимось здивує, тоді ви дуже помиляєтесь. Просто вдумайтесь у цю суму
Balenciaga випустили механічного тигра вартістю $33 000
Balenciaga випустили механічного тигра вартістю $33 000 / Фото: Balenciaga

Найпопулярніший бренд за версією Lyst Index не здає позиції та продовжує креативити на радість заможним фанатам. Balenciaga випустили скульптуру тигра до китайського Нового року, вона доповнила колекцію Objects. Нагадаємо, що раніше марка вже випускала тигрову лінійку одягу.

Скульптуру у вигляді тигра розробив шанхайський художник Нік Космас, якого багато хто знає як любителя гострих відчуттів, провокаційних мультимедійних робіт, натхнених науковою фантастикою, фітнесом та психологією.

Реклама

Balenciaga випустили механічного тигра майже за 1 млн. грн
Balenciaga випустили механічного тигра майже за 1 млн. грн / Фото: Balenciaga

Тіло скульптури тигра виглядає футуристично механічним, нагадуючи про ефективність та елегантність промислової інженерії, а також про природну грацію та акуратність живих кішок.

— йдеться в описі Balenciaga.

Особливість мідного тигра в тому, що він повністю зварений вручну і виготовлений з окремих компонентів, кожен з яких окремо покривався порошковою фарбою і формувався з використанням методу лиття металу за моделями, що виплавляються. Деталізація виробу теж вражає, адже тигр навіть має вуса — настільки тонка робота. Ну і головне — логотип Balenciaga вигравіюваний на голові.

Реклама

На офіційному сайті Balenciaga скульптура представлена у чорному кольорі та у розмірі 38 x 27 см. Повідомляється, що таких тигрів випустять в обмеженій кількості, а саме 15 екземплярів.

Ціна виробу $33 000 (944269 грн).

Також дивіться річ дня: захисна маска від художника по костюмах із "Чорної пантери" та "Бетмена" за 8,5 тис. грн

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Як зробити ідеальне селфі
Дізнатись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Doodle Сьогодні
28 січня. Іван Плющ. Рівно 30 років тому Верховна Рада з подачі свого голови затвердив Державний Прапор України із двох смуг: верхня – синього кольору, нижня – жовтого…
Історія дня - за хвилину
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Витрачаємо 1000 Зеленьского
Обираємо книгу місяця
Читатиму
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
24 — 30 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти