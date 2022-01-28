Просто тигр. Просто Balenciaga. Бренд випустив скульптуру за 944 тис. грн

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Balenciaga випустили механічного тигра вартістю $33 000 / Фото: Balenciaga

Найпопулярніший бренд за версією Lyst Index не здає позиції та продовжує креативити на радість заможним фанатам. Balenciaga випустили скульптуру тигра до китайського Нового року, вона доповнила колекцію Objects. Нагадаємо, що раніше марка вже випускала тигрову лінійку одягу.

Скульптуру у вигляді тигра розробив шанхайський художник Нік Космас, якого багато хто знає як любителя гострих відчуттів, провокаційних мультимедійних робіт, натхнених науковою фантастикою, фітнесом та психологією.

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Balenciaga випустили механічного тигра майже за 1 млн. грн / Фото: Balenciaga

Тіло скульптури тигра виглядає футуристично механічним, нагадуючи про ефективність та елегантність промислової інженерії, а також про природну грацію та акуратність живих кішок.

— йдеться в описі Balenciaga.

Особливість мідного тигра в тому, що він повністю зварений вручну і виготовлений з окремих компонентів, кожен з яких окремо покривався порошковою фарбою і формувався з використанням методу лиття металу за моделями, що виплавляються. Деталізація виробу теж вражає, адже тигр навіть має вуса — настільки тонка робота. Ну і головне — логотип Balenciaga вигравіюваний на голові.

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На офіційному сайті Balenciaga скульптура представлена у чорному кольорі та у розмірі 38 x 27 см. Повідомляється, що таких тигрів випустять в обмеженій кількості, а саме 15 екземплярів.

Ціна виробу $33 000 (944269 грн).

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