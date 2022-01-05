Рік тигра: Balenciaga випустили капсулу до китайського Нового року 2022

1 лютого офіційно настає Рік Тигра 2022, і Balenciaga вже готові за повною програмою до довгоочікуваних змін. Найвпливовіший бренд 2021 року випустив тематичну новорічну колекцію до Року Тигра за китайським календарем, чим одразу вбив двох зайців: і китайців порадував, і іншим модникам дав привід дістати гаманці.
На офіційній сторінці Balenciaga Instagram з'явилися креативні публікації з інформацією про колекцію.
Якщо така справа, Рік Тигра 2022, то Демна вирішив грати по-крупному, створивши 57 речей у тигровому забарвленні. Серед них — худі, шкарпетки, сумки, картхолдери, брелоки та інші дрібниці.
Далі по темі
Практично весь асортимент бренду доступний у хижому принті, у тому числі хутряні капці та сумка Hourglass. Колекція вже продається на сайті бренду.
Також дивіться Кім Кардашян у Balenciaga у Діда Мороза на руках.