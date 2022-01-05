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Рік тигра: Balenciaga випустили капсулу до китайського Нового року 2022

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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5 січня, 16:27
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Цього року світ моди знову наповниться хижими принтами
Balenciaga випустили тигрову колекцію
Balenciaga випустили тигрову колекцію / Фото: Колаж: Сьогодні

1 лютого офіційно настає Рік Тигра 2022, і Balenciaga вже готові за повною програмою до довгоочікуваних змін. Найвпливовіший бренд 2021 року випустив тематичну новорічну колекцію до Року Тигра за китайським календарем, чим одразу вбив двох зайців: і китайців порадував, і іншим модникам дав привід дістати гаманці.

На офіційній сторінці Balenciaga Instagram з'явилися креативні публікації з інформацією про колекцію.

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Якщо така справа, Рік Тигра 2022, то Демна вирішив грати по-крупному, створивши 57 речей у тигровому забарвленні. Серед них — худі, шкарпетки, сумки, картхолдери, брелоки та інші дрібниці.

Balenciaga представили колекцію китайського Нового року 2022
Balenciaga представили колекцію китайського Нового року 2022 / Фото: Balenciaga

Balenciaga представили колекцію китайського Нового року 2022
Balenciaga представили колекцію китайського Нового року 2022 / Фото: Balenciaga

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Balenciaga представили колекцію китайського Нового року 2022
Balenciaga представили колекцію китайського Нового року 2022 / Фото: Balenciaga

Практично весь асортимент бренду доступний у хижому принті, у тому числі хутряні капці та сумка Hourglass. Колекція вже продається на сайті бренду.

Тигрова колекція Balenciaga 2022 | Фото: Balenciaga
Тигрова колекція Balenciaga 2022 / Фото: Balenciaga
Тигрова колекція Balenciaga 2022 | Фото: Balenciaga
Тигрова колекція Balenciaga 2022 / Фото: Balenciaga
Тигрова колекція Balenciaga 2022 | Фото: Balenciaga
Тигрова колекція Balenciaga 2022 / Фото: Balenciaga
Тигрова колекція Balenciaga 2022 | Фото: Balenciaga
Тигрова колекція Balenciaga 2022 / Фото: Balenciaga
Тигрова колекція Balenciaga 2022 | Фото: Balenciaga
Тигрова колекція Balenciaga 2022 / Фото: Balenciaga
Тигрова колекція Balenciaga 2022 | Фото: Balenciaga
Тигрова колекція Balenciaga 2022 / Фото: Balenciaga
Тигрова колекція Balenciaga 2022 | Фото: Balenciaga
Тигрова колекція Balenciaga 2022 / Фото: Balenciaga
Тигрова колекція Balenciaga 2022 | Фото: Balenciaga
Тигрова колекція Balenciaga 2022 / Фото: Balenciaga
Тигрова колекція Balenciaga 2022 | Фото: Balenciaga
Тигрова колекція Balenciaga 2022 / Фото: Balenciaga
Тигрова колекція Balenciaga 2022 | Фото: Balenciaga
Тигрова колекція Balenciaga 2022 / Фото: Balenciaga
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Також дивіться Кім Кардашян у Balenciaga у Діда Мороза на руках.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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