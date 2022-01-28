Річ дня: захисна маска від художника по костюмах із "Чорної пантери" та "Бетмена" за 8,5 тис. грн

Бажаєте, щоб захисна маска від COVID-19 зробила вас схожим на супергероя улюбленого фільму – тримайте

Як художник по костюмах для "Бетмена" та "Чорної пантери" створив ідеальну маску COVID-19 / Фото: instagram.com/xupermask/

Ситуація з COVID-19 в Україні бажає бути кращою і, схоже, ми ще далекі від спокійного колишнього життя, тому модна індустрія продовжує йти в ногу із актуальним часом. Художник по костюмах із "Чорної пантери" та "Бетмена" почав продавати маски від COVID-19, пише Fast Company.

Хосе Фернандес, художник з костюмів та дизайнер зі США, який 30 років успішно працює над створенням унікальних масок та костюмів для кіношних супергероїв, проаналізував ситуацію на ринку та зробив стратегічно вірний крок, розробивши захисну супермаску, оснащену вентиляторами, спеціальними фільтрами та навіть бездротовими навушниками.

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Художник по костюмах для "Бетмена" та "Чорної пантери" створив ідеальну маску COVID-19 / Фото: instagram.com/xupermask/

Хосе Фернандес чудово спеціалізується на створенні зручних та якісних потужних аксесуарів для акторів – від шоломів з фільму "Трон: Спадщина" до маски з котячими вушками для головного героя "Чорної пантери", які дозволяють почуватися комфортно під час тривалих зйомок. Про це багато хто знає, тому чоловікові у 2020 році, у розпал пандемії, звернувся музикант Вільям Адамс із гурту Black Eyed Peas з проханням спроектувати для нього захисну маску з фільтрами і бездротовими навушниками для повсякденного використання.

Так, за основу першого прототипу маски Фернандес взяв ідеї, втілені під час розробки костюмів для фільмів "Бетмен повертається" 1992 року та "Месники" 2012 року.

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Перша маска, яку я зробив із Віллом, була просто стильною. Ми оснастили її фільтрами, але це був просто одношаровий N95. Потім ми подумали, що навіть у ній було спекотно і додали вентилятори. Вони виводили гаряче повітря з маски після того, як воно проходить через фільтр, і все це змінило.

– розповідає дизайнер.

Художник по костюмах для "Бетмена" та "Чорної пантери" створив ідеальну маску COVID-19 / Фото: instagram.com/xupermask/

Експеримент видався вдалим та показав, що маску можна продавати. Після чого Фернандес і Уілл об'єдналися з виробничою компанією Honeywell та створили маску Xupermask, оснащену подвійною фільтрацією твердих частинок повітря, з силіконовим ущільнювачем для обличчя, вентиляторами, bluetooth-навушниками та мікрофоном, а також підсвічуванням та акумулятором, якого вистачає на сім годин. Її ціна становить $ 299 (8 600 грн).

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Коли я починав працювати у цій галузі, ми займалися лише зовнішньою складовою. Але тепер важлива та внутрішня. Я створюю повітряні канали, кріплення для батарей і магнітів, електроніку і складаю все це, наче пазл.

Художник по костюмах для "Бетмена" та "Чорної пантери" створив ідеальну маску COVID-19 / Фото: instagram.com/xupermask/

У проєкті Xupermask Вільяму Адамсу і Хосе Фернандес вдалося перенести свій досвід створення костюмів для кіноіндустрії на споживчу сферу. Тому створена в контексті COVID-19 маска може стати частиною звичайного гардеробу. Але тільки мало в кого виникає бажання купити таку через її ціну.

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