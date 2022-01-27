Що ми носили наприкінці 2021 року за версією Lyst Index: Balenciaga, Prada, Gucci та інші бренди

Кожні 3 місяці онлайн-платформа з пошуку модних товарів публікує список найпопулярніших марок у світі

Найпопулярніші бренди за версією Lyst Index 2021 IV квартал / Фото: Колаж: Сьогодні

Жорстокі реалії світу моди кажуть, що, незважаючи на слізні прощання з Вірджила Абло у 2021 році та усвідомлення його значимості у промисловості, бренд Off-White не потрапив у рейтинг популярних марок за версією Lyst Index 2021 IV квартал. Натомість Balenciaga залишається найпопулярнішою маркою у світі.

Онлайн-платформа з пошуку модних товарів Lyst Index назвала Balenciaga найпопулярнішим брендом у світі у четвертому кварталі 2021 року. У попередньому звіті Lyst улюблений бренд Кім Кардаш'ян зайняв перше місце, взявши світ штурмом завдяки уявленню Демни на Met Gala та колаборації The Simpsons на весну/літо 2022 року.

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Демна продовжував підкорювати світ моди, виготовляючи технічні потужні черевики, які зміцнили естетику взуття дизайнера. У грудні модний будинок відмовився від силуету Trooper із квадратним носком, який пізніше можна було побачити на таких людях як Каньє Вест і Future.

Balenciaga відмовився від силуету Trooper з квадратним носком / Фото: Balenciaga

Модний бренд справив фурор не тільки у фізичному світі, а й у цифровому. Balenciaga нещодавно оголосили, що входять до метавсесвіту з новим бізнес-підрозділом, досліджуючи можливості комерції та маркування у Web3. Випустивши VHS-відео для колекції Fall/Winter 2022, Balenciaga продовжують лідирувати у світі моди. А сумка Balenciaga Neo Classic Bag була названа найпопулярнішим жіночим продуктом, що наголошує на прихильності дому моди естетиці 2000 року.

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Balenciaga Neo Classic Bag / Фото: Balenciaga

В останньому кварталі 2021 року Prada входить до трійки провідних брендів, піднявшись на одну строчку до 3-го місця, що є найвищим показником, який він колись займав в індексі Lyst. Gucci посів друге місце з відкриттям свого шоу Love Parade на Голлівудському бульварі та другим випуском колаборації The North Face.

Gucci посів друге місце у рейтингу Lyst Index 2021 IV квартал / Фото: instagram.com/gucci

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Prada входить до трійки провідних брендів у рейтингу Lyst Index 2021 IV квартал / Фото: Prada

Що стосується взуття, нейлонові чоботи Prada Slip-On Boots виявились дуже популярними як серед чоловіків, так і серед жінок. Черевики Adidas YEEZY NSTL і мюлі NSE III Tent від The North Face також увійшли до десятки найпопулярніших товарів для чоловіків в останньому кварталі року.

Adidas YEEZY NSTL / Фото: adidas.com

У четвертому кварталі світ моди оплакував смерть Вірджіла Абло, засновника Off-White та креативного директора чоловічого одягу Louis Vuitton. Так Louis Vuitton піднявся на 4-е місце, коли бренд представив колекцію Вірджіла Абло в Майамі лише через кілька днів після його смерті. Бренд також призначив Чон Хо Він зі Squid Game послом свого будинку.

Louis Vuitton піднявся на 4-е місце в рейтингу Lyst Index 2021 IV квартал / Фото: instagram.com/louisvuitton

На жаль, у 2021 році Off-White не потрапив до рейтингів найгарячіших брендів. Але за 18 кварталів, про які повідомляє Lyst Index, Off-White п'ять разів посідав перше місце.

Топ-10 найпопулярніших брендів за 2021 рік виглядає так:

BALENCIAGA GUCCI PRADA LOUIS VUITTON MONCLER DIOR FENDI SAINT LAURENT VERSACE BOTTEGA VENETA

Детальніше ознайомитися The Lyst Index, щоб дізнатися більше про найпопулярніші бренди 2021 року, ви можете за посиланням.

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