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Що ми носили наприкінці 2021 року за версією Lyst Index: Balenciaga, Prada, Gucci та інші бренди

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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27 січня, 12:37
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Кожні 3 місяці онлайн-платформа з пошуку модних товарів публікує список найпопулярніших марок у світі
Найпопулярніші бренди за версією Lyst Index 2021 IV квартал
Найпопулярніші бренди за версією Lyst Index 2021 IV квартал / Фото: Колаж: Сьогодні

Жорстокі реалії світу моди кажуть, що, незважаючи на слізні прощання з Вірджила Абло у 2021 році та усвідомлення його значимості у промисловості, бренд Off-White не потрапив у рейтинг популярних марок за версією Lyst Index 2021 IV квартал. Натомість Balenciaga залишається найпопулярнішою маркою у світі.

Онлайн-платформа з пошуку модних товарів Lyst Index назвала Balenciaga найпопулярнішим брендом у світі у четвертому кварталі 2021 року. У попередньому звіті Lyst улюблений бренд Кім Кардаш'ян зайняв перше місце, взявши світ штурмом завдяки уявленню Демни на Met Gala та колаборації The Simpsons на весну/літо 2022 року.

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Демна продовжував підкорювати світ моди, виготовляючи технічні потужні черевики, які зміцнили естетику взуття дизайнера. У грудні модний будинок відмовився від силуету Trooper із квадратним носком, який пізніше можна було побачити на таких людях як Каньє Вест і Future.

Balenciaga відмовився від силуету Trooper з квадратним носком
Balenciaga відмовився від силуету Trooper з квадратним носком / Фото: Balenciaga

Модний бренд справив фурор не тільки у фізичному світі, а й у цифровому. Balenciaga нещодавно оголосили, що входять до метавсесвіту з новим бізнес-підрозділом, досліджуючи можливості комерції та маркування у Web3. Випустивши VHS-відео для колекції Fall/Winter 2022, Balenciaga продовжують лідирувати у світі моди. А сумка Balenciaga Neo Classic Bag була названа найпопулярнішим жіночим продуктом, що наголошує на прихильності дому моди естетиці 2000 року.

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Balenciaga Neo Classic Bag
Balenciaga Neo Classic Bag / Фото: Balenciaga

В останньому кварталі 2021 року Prada входить до трійки провідних брендів, піднявшись на одну строчку до 3-го місця, що є найвищим показником, який він колись займав в індексі Lyst. Gucci посів друге місце з відкриттям свого шоу Love Parade на Голлівудському бульварі та другим випуском колаборації The North Face.

Gucci посів друге місце у рейтингу Lyst Index 2021 IV квартал
Gucci посів друге місце у рейтингу Lyst Index 2021 IV квартал / Фото: instagram.com/gucci

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Prada входить до трійки провідних брендів у рейтингу Lyst Index 2021 IV квартал
Prada входить до трійки провідних брендів у рейтингу Lyst Index 2021 IV квартал / Фото: Prada

Що стосується взуття, нейлонові чоботи Prada Slip-On Boots виявились дуже популярними як серед чоловіків, так і серед жінок. Черевики Adidas YEEZY NSTL і мюлі NSE III Tent від The North Face також увійшли до десятки найпопулярніших товарів для чоловіків в останньому кварталі року.

Adidas YEEZY NSTL
Adidas YEEZY NSTL / Фото: adidas.com

У четвертому кварталі світ моди оплакував смерть Вірджіла Абло, засновника Off-White та креативного директора чоловічого одягу Louis Vuitton. Так Louis Vuitton піднявся на 4-е місце, коли бренд представив колекцію Вірджіла Абло в Майамі лише через кілька днів після його смерті. Бренд також призначив Чон Хо Він зі Squid Game послом свого будинку.

Louis Vuitton піднявся на 4-е місце в рейтингу Lyst Index 2021 IV квартал
Louis Vuitton піднявся на 4-е місце в рейтингу Lyst Index 2021 IV квартал / Фото: instagram.com/louisvuitton

На жаль, у 2021 році Off-White не потрапив до рейтингів найгарячіших брендів. Але за 18 кварталів, про які повідомляє Lyst Index, Off-White п'ять разів посідав перше місце.

Топ-10 найпопулярніших брендів за 2021 рік виглядає так:

  1. BALENCIAGA
  2. GUCCI
  3. PRADA
  4. LOUIS VUITTON
  5. MONCLER
  6. DIOR
  7. FENDI
  8. SAINT LAURENT
  9. VERSACE
  10. BOTTEGA VENETA

Детальніше ознайомитися The Lyst Index, щоб дізнатися більше про найпопулярніші бренди 2021 року, ви можете за посиланням.

Також вам буде цікаво: Джуд Лоу та його син Рафферті знялися у рекламі Brioni. Ви маєте це бачити!

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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