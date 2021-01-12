Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Діаманти і чоловіки: шикарна Моніка Беллуччі надихнулася образом Мерилін Монро (фото)

Сьогодні, 19:50

Актриса знялася для журналу Sorbet Magazine

Знаменита актриса і модель Моніка Беллуччі слідом за своєю дочкою знялася в модній фотосесії для глянцевого журналу. Вона прикрасила обкладинку Sorbet Magazine.

Беллуччі взяла участь в яскравій фотосесії в стилі кабаре, з'явившись на обкладинці ювілейного випуску. На знімках зірка в основному позує в сукнях з блискучих і атласних тканин і з пишною укладкою в стилі ретро. Її кокетливі образи доповнюють великі блискучі прикраси від бренду Cartier. Автором знімків стала модна німецька фотографиня Еллен фон Унверт. Серія фото з'явилася на офіційній сторінці Беллуччі в Instagram.

Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

На фото Моніка відображена в оточенні чоловіків.

Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Зазначимо, що у вересні цього року Моніці виповниться 57 років. У коментарях багато хто написав, що актриса виглядає просто чудово.

Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Багато хто також порівняв образ Беллуччі з номером Мерилін Монро у фільмі "Джентльмени віддають перевагу блондинкам".

Фото: скріншот YouTube

Нагадаємо, Моніка Беллуччі показала шикарну фігуру мереживній сукні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Дивовижній Моніці Беллуччі - 56! Найцікавіше про життя італійської кінозірки 15-річна донька Моніки Беллуччі вперше показала бойфренда: фото У 50 краща, ніж в 20: зірки, які з віком стали красивіше
моніка беллуччі
Реклама

Новини партнерів

«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
Вкусный и сытный: рулет лаваш с фаршем в духовке. Рецепт
Вкусный и сытный: рулет лаваш с фаршем в духовке. Рецепт
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Не только витамин С. Чем на самом деле полезен гранат
Не только витамин С. Чем на самом деле полезен гранат

Популярні статті

Сьогодні, 19:59Events

Старий Новий рік: дата, історія, традиції і прикмети

Сьогодні, 18:33Food

Рецепти "багатої" куті на старий Новий рік: з коньяком, вершками та маслом

Сьогодні, 18:24Fun

Популярні посівалки на старий Новий рік-2021

Сьогодні, 14:13Events

Найкращі щедрівки для дітей українською мовою на старий Новий рік

Сьогодні, 11:40Food

Тісто для вареників на Старий Новий рік: рецепти на молоці, кефірі та воді

Вчора, 21:06Fun

Найкращі ворожіння на старий Новий рік: як і коли ворожать

Вчора, 15:59Food

Вареники із сюрпризами на старий Новий рік: квасоля – до дітей, а курага – до радості

Вчора, 15:54Fun

Найкращі щедрівки для дорослих і дітей

Вчора, 14:45Food

Страви на старий Новий рік: ТОП-5 рецептів

Вчора, 09:15Events

Старий Новий рік: старовинні традиції та прикмети

Вчора, 05:19Психологія

Гороскоп на сьогодні 11 січня: Дев чекає приголомшливий успіх, а Терези – прибирання

10 січняWellness

Манікюр на карантині: як доглядати за нігтями вдома і зберегти нерви (відео)

10 січняТехно

Чим замінити WhatsApp – 5 альтернативних месенджерів

10 січняСтиль

5 речей, які подарувала жінкам Коко Шанель

10 січняПсихологія

Гороскоп на тиждень 10-16 січня: всі знаки зодіаку

10 січняПсихологія

Гороскоп на сьогодні 10 січня: Овни будуть сповнені сил, а Тельцям потрібно знайти час на відпочинок

Новини партнерів

"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Что нужно проверить тем, кто переболел COVID-19: врач дала советы
Что нужно проверить тем, кто переболел COVID-19: врач дала советы
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Нежные и пышные сырники! Получится у всех
Нежные и пышные сырники! Получится у всех
Наташа Королева разделась на видео
Наташа Королева разделась на видео
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти