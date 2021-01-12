Діаманти і чоловіки: шикарна Моніка Беллуччі надихнулася образом Мерилін Монро (фото)
Актриса знялася для журналу Sorbet Magazine
Знаменита актриса і модель Моніка Беллуччі слідом за своєю дочкою знялася в модній фотосесії для глянцевого журналу. Вона прикрасила обкладинку Sorbet Magazine.
Беллуччі взяла участь в яскравій фотосесії в стилі кабаре, з'явившись на обкладинці ювілейного випуску. На знімках зірка в основному позує в сукнях з блискучих і атласних тканин і з пишною укладкою в стилі ретро. Її кокетливі образи доповнюють великі блискучі прикраси від бренду Cartier. Автором знімків стала модна німецька фотографиня Еллен фон Унверт. Серія фото з'явилася на офіційній сторінці Беллуччі в Instagram.
На фото Моніка відображена в оточенні чоловіків.
Зазначимо, що у вересні цього року Моніці виповниться 57 років. У коментарях багато хто написав, що актриса виглядає просто чудово.
Багато хто також порівняв образ Беллуччі з номером Мерилін Монро у фільмі "Джентльмени віддають перевагу блондинкам".
Нагадаємо, Моніка Беллуччі показала шикарну фігуру мереживній сукні.
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