Діаманти і чоловіки: шикарна Моніка Беллуччі надихнулася образом Мерилін Монро (фото)

Актриса знялася для журналу Sorbet Magazine

Знаменита актриса і модель Моніка Беллуччі слідом за своєю дочкою знялася в модній фотосесії для глянцевого журналу. Вона прикрасила обкладинку Sorbet Magazine.

Беллуччі взяла участь в яскравій фотосесії в стилі кабаре, з'явившись на обкладинці ювілейного випуску. На знімках зірка в основному позує в сукнях з блискучих і атласних тканин і з пишною укладкою в стилі ретро. Її кокетливі образи доповнюють великі блискучі прикраси від бренду Cartier. Автором знімків стала модна німецька фотографиня Еллен фон Унверт. Серія фото з'явилася на офіційній сторінці Беллуччі в Instagram.

Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

На фото Моніка відображена в оточенні чоловіків.

Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Зазначимо, що у вересні цього року Моніці виповниться 57 років. У коментарях багато хто написав, що актриса виглядає просто чудово.

Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Багато хто також порівняв образ Беллуччі з номером Мерилін Монро у фільмі "Джентльмени віддають перевагу блондинкам".

Фото: скріншот YouTube

Нагадаємо, Моніка Беллуччі показала шикарну фігуру мереживній сукні.

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