Приталенное с пикантным разрезом: Моника Беллуччи показала идеальное черное платье

Роковая брюнетка знает, как подчеркнуть роскошные формы

Итальянская актриса Моника Беллуччи больше 20 лет вдохновляет Доменико Дольче и Стефано Габбана. Она регулярно выходит в свет в платьях Dolce&Gabbana и снимается в рекламных кампаниях бренда. Кадры из очередной фотосессии появились в официальном Instagram-аккаунте модельного агентства D'Management Group, с которым сотрудничает Беллуччи.

Звезда предстала в двух элегантных образах. На первом снимке Моника позирует в черном платье с актуальной драпировкой на талии и высоким разрезом. Дополняет образ яркий акцент — культовая золотистая сумочка из коллекции D&G Devotion Bag.

Фото: instagram.com/dmanagementgroup

Второй наряд — идеальный для весны и лета. Голливудская брюнетка надела кружевное полупрозрачное платье из смесовой шерсти и кашемира. Здесь привлекает внимание кросс-боди той же коллекции, но с серебристым отливом.

Фото: instagram.com/dmanagementgroup

Напомним, что недавно Моника Беллуччи снялась в яркой фотосессии для глянца, вдохновившись образом Мэрилин Монро.

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