На кого підписатись: Instagram з ляльками Барбі, які зображають сцени із "Ейфорії"

Автор популярного акаунта, який самостійно шиє вбрання для барбі, тримає своє ім'я і навіть стать в таємниці

Instagram с кукольным миром "Эйфории" / Фото: instagram.com/euphoriaddicted/

Один із найпопулярніших серіалів сучасності "Ейфорія" продовжили на третій сезон не просто так, адже його колосальний успіх важко заперечити. Проєкт став настільки популярним, що в нього навіть з'явився дуже незвичайний Instagram. Вірніше, не в нього, а в лялькових прототипів головних героїв.

В "Ейфорії" чудово все: заплутаний до неподобства сюжет, образи та стиль кожного героя, макіяж дівчат. Мільйони фанатів по всьому світу присвячують різні паблики та акаунти серіалу. Один з таких – Instagram Euphoria Addicted, в якому за допомогою ляльок Barbie відтворені сцени із серіалу.

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Хто володіє профілем, залишається загадкою, яку автор не поспішає розкривати. Але в інтерв'ю PopSugar він зізнався, що самостійно створює костюми для барбі, купує на блошиному ринку реквізит для ляльок або іноді створює його своїми руками, щоб максимально нагадував кіношну версію.

Крім історій та дивовижних персонажів, я люблю в естетику серіалу із самого початку, як він вийшов у 2019 році. Оскільки він досить жорсткий і похмурий, мені здалося, що було б чудово відтворити сцени, що запам'ятовуються, з ляльками Barbie, які зазвичай використовують для гри.

Так, акаунт нереально правдоподібно відтворює деякі пам'ятні епізоди та образи героїв: від моменту зустрічі Феско і Лексі на вечірці — до сцени на ярмарку, коли Медді прийшла до Нейта.

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